Evakuirali 100.000 ljudi, dva gasilca v kritičnem stanju (VIDEO)

REUTERS Požar v Kaliforniji. FOTO: Mike Blake, Reuters

Ena najhujših požarnih sezon

Požar, ki je v ponedeljek zjutraj po lokalnem času izbruhnil v kalifornijskem Orange Countyju (južno od Los Angelesa), je sprožil evakuacijo 100.000 ljudi. V kritičnem stanju sta zaradi hudih opeklin dva gasilca. Požar je zaradi silovitega vetra zanetila žica električnega daljnovoda.Podjetje Southern California Edison je priznalo, da je bil kriv morda njihov daljnovod in je že sprožilo preiskavo. Da ne bi prišlo do novih požarov, so morali obenem izklopiti dobavo električne energije za okoli 38.000 odjemalcev.Ognjeni zublji so hitro zajeli 29 kvadratnih kilometrov površin in se razširili v bližino mesta Irvine z 280.000 prebivalci. V bližini divja še en požar, zaradi katerega so morali evakuirati 10.000 ljudi. Zaradi silovitega vetra pri gašenju požara ne morejo uporabiti helikopterjev, sodeluje pa več večjih gasilskih letal.Na severu Kalifornije je podjetje Pacific Gas & Electric začelo ponovno dobavo električne energije za približno 350.000 odjemalcev (to pomeni za okoli milijon ljudi), ki so jo zaradi silovitega vetra prekinili v strahu pred požari v nedeljo. Veter naj bi se ponovno okrepil v torek, zaradi česar so možne nove omejitve pri dobavi električne energije.Letošnja požarna sezona v Kaliforniji je najdaljša in ena najhujših v zgodovini. Običajno tam požari divjajo oktobra in novembra. Letos so doslej zabeležili že 8600 požarov v naravi, ki so uničili 16.600 kvadratnih kilometrov površin, 9200 objektov in zahtevali 31 življenj.