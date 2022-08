Evakuacija v toplicah, ki so zelo priljubljene pri Slovencih: 11 oseb pristalo v bolnišnici

Kot poročajo hrvaški portali, v teku je evakuacija v Tuheljskih toplica, ki so tudi med Slovenci priljubljena izletniška točka.

Iz centra za obveščanje so za RTL potrdili, da gre najverjetneje za prevelike količine klora v bazenih. »Po prvih informacijah gre najverjetneje za uhajanje klora, do katerega je prišlo med dostavo. Eden izmed obiskovalcev bazenov je na parkirišču prosil za zdravstveno pomoč, odpeljali so ga z reševalnim vozilom,« so potrdili na centru 112.

Na intervencijo na območju Tuheljskih Toplic so na poziv policije prispeli tudi gasilci Javne gasilske enote Zagorje. Predvideva se, da bodo zagotovo odklopili vse naprave, ki so kakorkoli v stiku z bazeni, saj je bazene, pravijo poznavalci, treba izprazniti. »Ljudje so v zraku zavohali kemikalije, nekateri so imeli mehurje na koži. Klic na številko 112 je ob 18.15 posredoval reševalec, zdaj pa so vsi okoli in v zdravilišču evakuirani.«

Direktor Splošne bolnišnice Zabok Tihomir Vančina je za RTL.hr potrdil, da so sprejeli deset ljudi iz Tuheljskih Toplic, kjer so nocoj nujno evakuirali osebe, za katere sumijo, da uhajajo klor.