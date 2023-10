Evakuacija prebivalcev iz Gaze se je podaljšala

Prebivalci Gaze po izteku 24-urnega roka za evakuacijo, ki ga je izraelska vojska (IDF) očitno podaljšala, bežijo pred napovedano kopensko ofenzivo. Izraelske sile so medtem sporočile, da so njihovi pripadniki ubili enega od poveljnikov Hamasa, ki naj bi stal za smrtonosnimi napadi prejšnjo soboto.

Priče v Gazi opisujejo naraščajočo paniko, potem ko je Izrael v petek ukazal evakuacijo približno 1,1 milijona ljudi. Združeni narodi so kritizirali Izrael in pozvali k preklicu ukaza, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je zahteval, naj nemudoma omogočijo dostop humanitarne pomoči v Gazo.

Prebivalci severnega dela Gaze medtem od petka po edini glavni cesti skušajo zbežati proti jugu palestinske enklave - z avtomobili, tovornjaki, oslovskimi vpregami in peš, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska je davi civilistom na severu Gaze v objavi na družbenih omrežjih v arabščini sporočila, da lahko za pot proti jugu enklave danes varno uporabijo dve poti, in sicer med 10. in 16. uro po lokalnem oziroma med 9. in 15. uro po srednjeevropskem času.

»Bodite prepričani, da so voditelji Hamasa poskrbeli zase,« so dodali. Izrael je palestinsko oboroženo gibanje Hamas že večkrat obtožil, da civiliste uporablja kot živi ščit.

Cilj je jasen

Izraelska vojska je pozive k umiku prebivalcev severnega dela Gaze izdala v luči pričakovane kopenske ofenzive. Tiskovni predstavnik IDF Jonatan Konrikus je ponoči sporočil, da se pripravljajo na naslednjo fazo operacije, poroča britanski BBC.

Izrael je na meji z Gazo v zadnjih dneh namestil več deset tisoč vojakov, vključno s približno 300.000 rezervisti.

»Naš cilj je zelo jasen, končni cilj te vojne je, da uničimo Hamas in njegove vojaške zmogljivosti ter temeljito spremenimo razmere, tako da Hamas nikoli več ne bo mogel povzročiti škode izraelskim civilistom ali vojakom,« je dejal Konrikus.

Izraelska vojska je sporočila še, da je bil v raketnih napadih na položaje Hamasa ubit pripadnik tega palestinskega oboroženega gibanja Merad Abu Merad, ki je bil po navedbah IDF »v veliki meri odgovoren za vodenje teroristov med sobotnim pokolom«.

Kopenske sile IDF so v petek ponekod že vdrle na območje Gaze in našle trupla nekaterih Izraelcev, ki jih je Hamas zajel kot talce, so poročali izraelski mediji. Ob tem je izraelska vojska potrdila, da je v Gazi trenutno še vedno ujetih več kot 120 talcev.

Konflikt na Bližnjem vzhodu se je zaostril pred tednom dni, ko so pripadniki palestinskega gibanja Hamas napadli Izrael - v napadih je na izraelski strani umrlo več kot 1300 ljudi, v izraelskem odgovoru s silovitim bombardiranjem Gaze pa je bilo doslej ubitih več kot 1900 ljudi.