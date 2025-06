Eurojackpota znova odhajajo v državo, ki vodi po številu dobitkov

Na petkovem žrebanju 43. kroga priljubljene loterijske igre Eurojackpot je nekdo v Nemčiji osvojil 17.600.457,50 evra.

Gre za dobitek v kategoriji 5+2, kar pomeni, da je srečnež uganil pet glavnih številk in dve dodatni, kar je najvišja kategorija dobitka v tej igri. Izžrebane številke v tem krogu so bile 4, 5, 26, 29, 43 ter dodatni številki 5 in 9. Srečni dobitnik iz Nemčije je pravilno izbral vse številke in osvojil impresivni znesek denarja.

Prejšnji petek, 23. maja, pa je bil glavni dobitek v igri na srečo Eurojackpot v vrednosti 37,3 milijona evrov vplačan v Kranju , so sporočili iz Loterije Slovenije. Po plačilu davka bo srečnež bogatejši za 31,7 milijona evrov, občina stalnega prebivališča dobitnika pa za 5,6 milijona evrov.

Naslednje žrebanje Eurojackpota bo v torek, 3. junija, glavni dobitek pa bo znašal 10 milijonov evrov.