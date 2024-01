Eurojackpot tokrat dal 9 milijonarjev, večina jih je iz Nemčije

V petkovem žrebanju Eurojackpota nobeden od igralcev ni zadel glavne nagrade. Izžrebane so bile številke 11, 30, 32, 45, 47 ter 3 in 10. Najvišji dobitek je bila tokrat kombinacija 5+1. Izžrebanih jih je bilo devet - sedem dobitkov gre v Nemčijo, en na Nizozemskem in v Španijo. Dobitek je znašal 2.388.351,90 evrov.

Foto: Loterija Slovenije

Najviše izžrebana kombinacija v Sloveniji je bila 4+1, 14 dobitnikov je dobilo 355,80 evrov.

25. marca 2022 žrebanje za Eurojackpot praznovalo že 10. obletnico obstoja. Za ta mejnik so se odgovorni odločili oblikovati še dodatna nova pravila, ki so med sodelujočimi požela val navdušenja, saj naj bi bila z novimi pravili za sodelujoče igra še bolj dobičkonosna. Če je pred tem datumom letos žrebanje potekalo vsak petek, so zdaj praktično podvojili možnosti osvojitve denarnih nagrad, saj se po novem žreba tudi vsak torek. Prav tako so dvignili najvišjo možno nagrado iz 90 na 120 milijonov evrov.

Za dobitek v mednarodni igri Eurojackpot je bilo treba pravilno izbrati 5 glavnih številk (od 1 do 50) in 2 dodatni evrski številki (od 1 do 12). Naslednje žrebanje igre Eurojackpot bo v torek 9. januarja, nagradni sklad znaša maksimalnih 120 milijonov evrov, navaja Loterija Slovenije.