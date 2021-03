EU prvič blokirala izvoz cepiva

EU je v okviru konec januarja vzpostavljenega mehanizma za nadzor izvoza cepiv proti covidu-19 prvič blokirala izvoz kakega cepiva. Ukrep je zadel pošiljko 250.000 odmerkov cepiva AstraZenece, ki je bila iz Italije namenjena v Avstralijo, ob sklicevanju na vire v EU poročajo tuje tiskovne agencije.



Evropska unija je mehanizem vzpostavila v odziv na težave z dobavo cepiv proti covidu-19, zlasti z britansko-švedskim podjetjem AstraZeneca. Omogoča prepoved izvoza cepiva, če podjetje ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do EU. Ukrep velja do konca marca.



Sistem deluje tako, da mora podjetje oblastem v državi, kjer je njegova tovarna, sporočiti, koliko odmerkov namerava izvoziti, komu in kdaj. V skrajnem primeru lahko pristojne nacionalne oblasti izvoz prepovejo. Pri odločanju je mnenje komisije zavezujoče.



Italija je v konkretnem primeru Bruselj o predlogu svoje odločitve obvestila minuli konec tedna. Evropska komisija bi lahko njeni odločitvi ugovarjala, a ji ni, na spletu piše Financial Times, ki je prvi poročal o tem.



V nasprotju s proizvajalcema ostalih dveh doslej v EU odobrenih cepiv proti covidu-19, Pfizerja in BioNTecha ter Moderne, podjetje AstraZeneca uniji še ni dobavilo dogovorjene količine odmerkov. Podjetje je ob sklicevanju na težave s proizvodnjo v prvem četrtletju načrtovano dobavo 80 milijonov odmerkov okrnilo na 40 milijonov odmerkov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: