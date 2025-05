EU proti telefonom v šolah, Slovenije med podporniki pobude ni

Po Evropski uniji se krepijo prizadevanja za strožjo omejitev uporabe mobitelov v šolah; v ospredju je Italija, ki se je prejšnji teden na srečanju ministrov EU za mladino in izobraževanje zavzela za strožje omejitve. Italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara je predstavil pobudo za prepoved uporabe pametnih telefonov pri pouku za otroke, mlajše od 14 let, po vsej Evropi. Pobudo je podprlo 11 držav članic EU, med njimi pa ni Slovenije.

Študije kažejo, da zloraba mobilnih naprav v otroštvu negativno vpliva na kognitivni razvoj, poleg poslabšanja šolske uspešnosti pa je pretirana uporaba pametnih telefonov v zgodnjem otroštvu prepoznana kot eden glavnih vzrokov za socialno izolacijo. Omejitve, ki so že v veljavi, se razlikujejo med posameznimi državami, regijami in šolami.

V Španiji omejitve uporabe mobilnih telefonov v šolah veljajo od leta 2020, a se razlikujejo od regije do regije. V Bolgariji je uporaba pametnih telefonov pri pouku prepovedana od leta 2016; vlada pa si zdaj prizadeva za njihovo popolno prepoved v šolah, razen v strogo izobraževalne namene, za zdravstvene potrebe ali v nujnih primerih. Predvidoma junija bo o tem glasoval parlament.

Francija je učencem osnovnih in srednjih šol uporabo telefonov v šoli prepovedala leta 2018. V Italiji so pametni telefoni v šolah za vse učence prepovedani od septembra lani. V Avstriji pa so telefoni prepovedani med poukom in odmori od prvega maja letos. Danska vlada medtem prepoved uporabe telefonov v šolah in na obšolskih dejavnostih še načrtuje, slovenska vlada pa je pripravila novelo zakona o osnovni šoli, ki med drugim omejuje uporabo elektronskih naprav.