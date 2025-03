EU napovedala ostre protiukrepe na Trumpove carine, zdaj pa tole ...

Evropska unija (EU) je v odziv na uvedbo ameriških carin na aluminij in jeklo 12. marca napovedala protiukrepe, ki bodo prizadeli uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 26 milijard evrov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je takrat napovedala, da bo EU protiukrepe uvedla postopoma. Prvi del naj bi začel veljati 1. aprila, v celoti pa naj bi začeli veljati 13. aprila.

Tiskovni predstavnik EU Olof Gill pa je zdaj sporočil, da bodo 12. marca napovedani ukrepi začeli veljati sredi aprila. »To omogoča dodaten čas za pogovore z ameriško administracijo,« je dejal. Ponovil je željo EU po »konstruktivnem dialogu z ZDA, da bi poiskali rešitev, ki ne bo povzročila nepotrebne škode obema gospodarstvoma«.

Odložitev uvedbe prvega dela protiukrepov bi komisiji omogočila tudi posvetovanje z državami članicami o seznamih ciljnih izdelkov, je še dejal Gill.

Trump EU zagrozil s še višjimi carinami

V začetku aprila bi med drugim začele veljati carine na uvoz kavbojk, viskija bourbon, tobaka, koruze in riža iz ZDA v skupni vrednosti 4,5 milijarde evrov. Večinoma bodo veljale 25-odstotne carine, za določeno blago pa 50-odstotne.

Trump je EU, če bo uvedla napovedane 50-odstotne carine na uvoz ameriškega viskija, zažugal z 200-odstotnimi dajatvami na vino, šampanjec in žgane pijače.

Dva neimenovana vira sta ob tem dejala, da so komisijo k zamiku uvedbe protiukrepov pozivale Francija, Italija in Španija.

Po navedbah enega od virov obstaja možnost, da bo viski bourbon zdaj umaknjen s seznama blaga, na katerega bo EU uvedla carine. Iz komisije so sporočili, da glede tega ni bilo še nič odločenega.

Sredi marca so začele veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je predsednik Donald Trump napovedal februarja. Carine veljajo za uvoz jekla iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, EU, Velike Britanije, Brazilije, Japonske in Južne Koreje ter uvoz aluminija iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, EU in Velike Britanije.