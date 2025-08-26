VULKANSKI IZBRUH

Etna znova bruhnila: na Siciliji razglasili najvišjo stopnjo opozorila

Lava se še vedno izteka, a so se razmere že nekoliko umirile.
Fotografija: Etna med izbruhom 22. aprila 2025. FOTO: Etna Walk/marco Restivo Reuters
Etna med izbruhom 22. aprila 2025. FOTO: Etna Walk/marco Restivo Reuters

STA, N. P.
26.08.2025 ob 20:08
STA, N. P.
26.08.2025 ob 20:08

Italijanski nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je v ponedeljek sporočil, da so zabeležili močan izbruh ognjenika Etna, zaradi katerega so oblasti na Siciliji izdale najvišjo stopnjo opozorila za zračni promet. Slednjo so pozneje znižali, saj so se razmere nekoliko umirile.

Kljub opozorilu je mednarodno letališče Vincenzo Bellini v bližnji Catanii ostalo odprto, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in nemška dpa. Lava se še vedno izteka, a so se razmere že nekoliko umirile. Pristojne oblasti so zato stopnjo opozorila za zračni promet znižale z rdeče na oranžno.

Izbruhi ognja in pepela, ki največkrat ne predstavljajo nevarnosti, običajno privabljajo številne gledalce. FOTO: Joachim Herrmann Reuters
Izbruhi ognja in pepela, ki največkrat ne predstavljajo nevarnosti, običajno privabljajo številne gledalce. FOTO: Joachim Herrmann Reuters

Izbruhne večkrat letno

Etna je največji aktivni ognjenik v Evropi. Gora je visoka približno 3350 metrov in izbruhne večkrat letno. Izbruhi ognja in pepela, ki največkrat ne predstavljajo nevarnosti, običajno ponujajo spektakularen pogled in privabljajo številne gledalce.

Ob Etni je dokaj aktiven tudi ognjenik na skoraj 300 kilometrov oddaljenem vulkanskem otoku Stromboli, ki je prav tako priljubljen med turisti.

Več iz te teme:

vulkan Sicilija Etna Italija izbruh izbruh vulkana lava

