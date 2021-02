Escobarjevi povodni konji ogrožajo naravo

Smrt za okolje, magnet za turizem

Da je narkokraljživel nesramno razkošno, ni nikakršna skrivnost, vodja narkokartela si je, ko so njegovi posli najbolj cveteli, na svojem velikanskem posestvu Hacienda Napoles v kolumbijskem mestu Puerto Triunfo ustvaril tudi pravi pravcati živalski vrt, tam so med drugim domovali sloni, žirafe in celo kenguruji. V letih po njegovi smrti so pristojne oblasti večino stanovalcev ujele in odpeljale, a nekateri Escobarjevi varovanci so tam le ostali. In se zdaj nevarno razmnožili.Najprej so bili le štirje, a tri desetletja pozneje jih je najmanj dvajsetkrat več: povodni konji so bili v devetdesetih preprosto prevelik zalogaj pri selitvi Escobarjevega živalskega kraljestva, zato so jih začasno pustili na propadajočem posestvu. A ustrezne rešitve oblasti zanje nikoli niso našle, zato so se povodni konji mirno razmnoževali in danes naj bi jih na območju živelo okoli 80, ugotavljajo okoljevarstveniki, živali pa nevarno ogrožajo širše območje. Ugodno podnebje, tekoča voda in obilne zaloge hrane ter odsotnost naravnega sovražnika v Južni Ameriki jim omogočajo več kakor ugodne razmere za življenje, a se obenem vse bolj nevarno približujejo tudi kmetijam, s svojimi iztrebki, ki povzročajo nastanek škodljivih alg in bakterij, pa nevarno ogrožajo ekosistem; strokovnjaki napovedujejo izginotje nekaterih rastlinskih vrst, ogrožen je tudi preostali živalski svet, kar je nazoren primer posledic, ki jih lahko prinese uvažanje tujerodnih invazivnih vrst.Populacija povodnih konj bi se lahko v 15 letih povečala na 1500, zato je nujno čim prej najti rešitev – da bi se izognili pravi okoljski katastrofi. Odstrel bi bil najhitrejša in najenostavnejša rešitev, a zaradi relativne ogroženosti teh živali ta možnost odpade; kastracija oziroma sterilizacija se tako zdi edina sprejemljiva, a je njena izvedba izjemno zahtevna. Kakor odstrel je tudi skopitev trn v peti velikemu delu lokalne skupnosti, ki še vedno služi mastne denarce s turizmom na posesti razvpitega Escobarja, ki pa ga številni v domovini še vedno častijo. Pokojni vodja zloglasnega narkokartela je tako še tri desetletja po smrti trn v peti kolumbijskim oblastem.