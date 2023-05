Erdogan ponovno predsednik Turčije, oglasila se je predsednica Pirc Musarjeva

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je čestitala Recepu Tayyipu Erdoganu, ki je bil v nedeljo ponovno izvoljen za predsednika Turčije. V čestitki na twitterju je med drugim zapisala, da se »veseli nadaljevanja strateškega dialoga med Slovenijo in Turčijo«.

»Čestitke Recepu Tayyipu Erdoganu ob ponovni izvolitvi za turškega predsednika. Veselimo se nadaljevanja strateškega dialoga med Slovenijo in Turčijo, krepitve partnerstva v Natu ter spodbujanja miru in varnosti v svetu,« je na twitterju zapisala predsednica Pirc Musarjeva.

Že v nedeljo zvečer dobival čestitke

Turški predsednik je že v nedeljo zvečer, ko je postalo jasno, da bo zmagovalec volitev, dobival čestitke iz tujine. Med prvimi so mu čestitali madžarski premier Viktor Orban in katarski emir Tamim Bin Hamad ter ruski predsednik Vladimir Putin.

Kasneje mu je čestital še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, pa tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki so se zavzeli za nadaljnje sodelovanje.

Erdogan je v nedeljo v drugem krogu predsedniških volitev premagal kandidata združene opozicije Kemala Kilicdarogluja. Dobil je približno 52 odstotkov glasov, Kilicdaroglu pa nekaj manj kot 48 odstotkov. 69-letni Erdogan, ki je v Turčiji kot premier in predsednik na oblasti že 20 let, bo vodil državo še pet let.