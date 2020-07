Epidemiološka slika Hrvaške se naglo slabša

Višja vrednost kazalnika pomeni, da je epidemiološka slika vse slabša. FOTO: A. L.

Hrvati so v zadnjih 24 urah, za katere so podatki na voljo, zabeležili štirikrat več okužb kot smo jih zaznali mi. FOTO: A. L.

Hrvaška je zabeležila 54 novih okužb s koronavirusom. To je dve več kot dan pred tem ali dvajset več kot dva dni prej. Kazalnik, 14-dnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev, je že od 28. junija nad 10, kjer je bila do nedavnega meja za uvrstitev na zeleni seznam, in trenutno znaša 13,96. Kljub temu je Hrvaška, tako je odločila slovenska vlada, še vedno varna država. Danes je bilo moč v hrvaških medijih prebrati, da mejo odpirajo za državljane iz BiH, ki so v tranzitu, in osebam, ki potujejo iz turističnih, poslovnih ali nujnih osebnih razlogov. Hrvati so mejo odprli tudi za državljane Srbije in Črne gore, medtem pa je Srbija še vedno na slovenskem rdečem seznamu (kazalnik za Srbijo znaša po zadnjih podatkih približno 22, na zadnji dan, za katerega so podatki na voljo, so imeli 281 novih okuženih), kar pomeni, da je ob povratku od tam potrebna 14-dnevna karantena. Kako bo to vplivalo na število okuženih, bomo šele videli. Dejstvo pa je, da če Hrvaška jutri ponovi današnji rezultat, to je 54 novih okužb, bo to kazalnik poneslo čez vrednost 15.Za primerjavo: kazalnik za Slovenijo znaša 5,29, po današnjih podatkih pa smo včeraj zabeležili 13 novih okužb.