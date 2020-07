Slabe napovedi epidemiologov za Hrvaško

Hrvaška očitno le ni povsem zaprla svojih meja za državljane Bosne in Hercegovine ter Srbije, ugotavlja hrvaški časnik Jutarnji list. Kot dodaja, je po podatkih Hrvaške turistične skupnosti v državi trenutno 5.000 turistov iz Srbije in 11.000 iz BiH. To so le tisti, ki so se prijavili prek aplikacije evisitors, a v resnici jih je še več.



Podatki iz omenjene aplikacije namreč ne zajemajo t. i. vikend turistov, ki prihajajo iz BiH na hrvaško obalo samo za en dan, pojasnjuje časnik.



Čeprav v BiH in Srbiji število okuženih z novim koronavirusom hitro narašča in tam dnevno beležijo po več kot 300 novih okužb, Hrvaška delu njunih državljanov tako še naprej dovoljuje nemoten prihod, to pa utemeljuje »z bitko na čim boljšo turistično sezono«, ocenjuje časnik. Državljani EU brez težav na Hrvaško tudi iz Srbije in BiH Hrvaška se je sicer v petek odločila poostriti nadzor na meji s Srbijo in z BiH. Potniki, ki želijo vstopiti iz tretjih držav, morajo po novem v obvezno samoizolacijo, če niso med izjemami. Med temi pa so vsi državljani EU ne glede na prebivališče kot tudi člani njihovih družin ter državljani tretjih držav, ki imajo dolgoletno prebivališče ali pravico bivanja na podlagi vizumov. Med izjemami so tudi Hrvati, ki živijo v BiH in imajo tudi hrvaško državljanstvo.



Kot ugotavlja Jutarnji list, lahko tako državljani Srbije in BiH, če imajo obenem tudi državljanstvo katere od držav članic EU, še naprej brez omejitev prihajajo in dopustujejo na Hrvaškem. Novi rekord Na Hrvaškem medtem beležijo rekordno število novih okužb s koronavirusom – po podatkih, objavljenih v soboto, so jih v 24 urah pred tem potrdili kar 140, dan prej jih je bilo 116 – in napovedujejo zaostritev ukrepov za zajezitev virusa.



Jutarnji list povzema mnenje več hrvaških epidemiologov, med drugim Branka Kolarića, da bo verjetno število okuženih še naraščalo in bi lahko doseglo tudi na 200 dnevno. Kolarić meni, da je začela vlada strožje zajezitvene ukrepe sprejemati od dva do tri tedne prepozno.



Trenutno je sicer na Hrvaškem po uradnih podatkih okoli pol milijona tujih gostov. Na prvem mestu po številu so Nemci, nato Avstrijci, Slovencev na tretjem mestu je 92.000, sledijo jim Čehi, Madžari in Slovaki.



Letošnje število nemških turistov na Hrvaškem je za zdaj na približno 90 odstotkih lanskega, dodaja časnik, a opozarja, da zaradi hitrega širjenja okužb na Hrvaškem nemški mediji z Bildom na čelu že več dni vodijo kampanjo proti počitnikovanju na Hrvaškem.



Madžarski premier Viktor Orban pa je Madžare pozval, naj ne dopustujejo na Jadranu, ampak raje ob Blatnem jezeru.