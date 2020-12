Epidemiolog: Čakajo nas spolna revolucija, eksplozija umetnosti in manj religioznosti

Prelomno leto 2024

Kot družba smo bili zelo nezreli

Mineva skoraj leto dni, odkar so kitajski znanstveniki identificirali koronavirus SARS-CoV-2 kot vir novega za neketere smrtno nevarnega respiratornega virusa, piše Guardian. Po vsem svetu je umrlo več kot 1,7 milijona ljudi, gospodarstva so se večkrat zaprla, ljudje so se izolirali v svojih domovih, družinska srečanja minevajo brez bližnjih stikov med družino in prijatelji ... Pred nami je očitno leto, v katerem bodo izvedli logistično najzahtevnejšo javnozdravstveno kampanjo doslej - cepljenje. Pri vsem tem socialni epidemiolog dr., ki je tudiprofesor na prestižni univerzi Yale, prinaša malo tolažbe, sodeč po tistem, kar je zapisano v njegovi novi knjigi Apolonova puščica: Globok in trajen vpliv koronavirusa na naš način našega življenja.Ena največji, ki bi jo lahko poiskali v Christakisovih opazovanjih, je ta, da bolezni in epidemije prenehajo. Vedno se končajo. Končale so se, še preden smo imeli cepiva, da bi se odzvali nanje. Dejstvo pa je, da kako se bomo odzvali na ta virus - na primer s socialnim distanciranjem - je vse odvisno od moči, s katero vplivajo na našo družbo. Čeprav bo distribucija cepiv Pfizer in Moderna eden največjih javnozdravstvenih izzivov našega časa, predstavljata tudi enega največjih dosežkov človeštva. »Če nam bo uspelo cepiti zadosten del prebivalstva (po nekaterih ocenah približno 75 odstotkov), bomo pandemijo končali veliko prej in z manj smrtnimi žrtvami, kot če bi se lahko končala sama. Smo prva generacija ljudi, ki se je kdaj soočila s takšno grožnjo, ki jim omogoča, da se v realnem času odzovejo z učinkovitimi zdravili,« je dejal Christakis. »Čudežno je,« je dodal.Po koncu pandemije pogosto sledi obdobje, v katerem ljudje iščejo obsežno socialno interakcijo, za katero Christakis predvideva, da bo druga 'hrupna dvajseta leta', tako kot po pandemiji gripe leta 1918. »Med epidemijami narašča religioznost, ljudje postanejo bolj zadržani, prihranijo denar, se izogibajo tveganju in vse to vidimo zdaj in smo doživeli že stotine let prej,« je dejal Christakis. Prav tako so se v času bolezni zrušila gospodarstva starih civilizacij. »Zdi se, da veliko ljudi misli, da ukrepi naše vlade upočasnjujejo gospodarstvo, a to je napačno,« je dejal. Virus je namreč tisti, ki povzroča upočasnitev gospodarstva, saj so gospodarstva propadla že v starih časih, ko so se dogajale epidemije, a nobena vlada ni rekla, da naj se zapirajo šole ali lokali.Christakis napoveduje, da svetla prihodnost ne bo prišla, dokler družba ne bo prejela cepiva, verjetno nekje leta 2021, in dokler si ne bo opomogla od socialno-ekonomske uničenja, ki ga je povzročil koronavirus, verjetno do leta 2023. Toda vizija, ki jo je zastavil za leto 2024 je napolnjena z izkušnjami, po katerih zdaj hrepenimo: natrpani stadioni, natrpani nočni klubi in cvetoča umetnost. »Leta 2024 se bodo vsi ti pandemični trendi obrnili,« je dejal in dodal da bodo ljudje neutrudno iskali socialne interakcije. To bi lahko vključevalo 'spolno razuzdanost', 'liberalno trošenje' in 'vedenje v nasprotju z religijo'.Prihodnje leto bo preizkusilo odpornost sveta, da bomo še naprej ohranjali družbeno distanco, nosili maske in se izogibali gneči, kar je odziv na kuge 14. stoletja in strategije, ki kot valobrani ustavijo plimski val sile, ki se širi po vsem svetu. Christakis ob tem opozarja, da smo se med pandemijo že izkazali za ranljivega zaradi slabega vodenja, pomanjkanja koordinacije in napačnih informacij. »Kot družba smo bili zelo nezreli,« je dejal Christakis. »Nezreli in tudi tipični, lahko bi se tudi bolje«.»Naš svet se je spremenil, kroži nov smrtonosni patogen, nismo prvi ljudje, ki se moramo soočiti s to grožnjo in od nas se pričakuje veliko,« je dejal Christakis. »In v vsem tem bomo morali biti le zreli.«