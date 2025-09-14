etiopsko

V Etiopiji vstopili v leto 2018

Letnica izhaja iz sledenja julijanskemu koledarjuPraznujejo ga z obredi in gostijami
Fotografija: Praznik pospremita glasba in ples. FOTOGRAFIJI: Luis Tato/Afp
Odpri galerijo
Praznik pospremita glasba in ples. FOTOGRAFIJI: Luis Tato/Afp

14.09.2025 ob 14:35
14.09.2025 ob 14:35

Enkutatash, etiopsko novo leto, običajno poteka 11. septembra (ali 12. septembra v prestopnem letu). Označuje konec deževne sezone in začetek pomladi in predstavlja simbol obnove in optimizma.

Etiopski koledar temelji na julijanskem koledarju in ima 13 mesecev ter je za sedem do osem let za zahodnim gregorijanskim koledarjem. Razlika izhaja iz različnih izračunov rojstnega leta Jezusa Kristusa. Medtem ko je Katoliška cerkev svoj izračun popravila v 6. stoletju, Etiopska pravoslavna cerkev tega ni storila.

Čeprav praznik ni izključno cerkveni, je povezan z verskimi obredi in običaji. Na jutro novega leta se mnogi Etiopijci udeležijo cerkvenih obredov, kjer molijo za blagoslove in uspeh v prihajajočem letu. V cerkvi se izvajajo posebne molitve, ki jih vodi duhovnik, in potekajo tradicionalni obredi, ki vključujejo petje, ples in uporabo ceremonialnih dežnikov.

Ena izmed najbolj prepoznavnih tradicij praznika je prodaja rož adey ababa in sveže trave. Prodajalci iz okoliških podeželskih območij prihajajo v mesta prodajat značilne rumene cvetlice in sveže pokošeno travo. Te rastline se uporabljajo za dekoracijo med tradicionalnimi kavnimi ceremonijami. Kava ima v Etiopiji poseben pomen, saj velja država za domovino te priljubljene pijače. Med praznovanjem sveže pražena zrna meljejo in kuhajo v glinenih lončkih.

Praznovanje Enkutatasha zaznamujejo tudi jedi, kot so doro wat, začinjena piščančja obara, injera, tradicionalni fermentirani kruh in – za petične – še pečena jagnjetina ali vol. Družine se zbirajo in povabijo prijatelje na skupno kosilo ali večerjo, kjer delijo te okusne jedi.

Na silvestrovo se v glavnem mestu Etiopije, Adis Abebi, množice zberejo na koncertih in glasbenih dogodkih, kjer uživajo v živi glasbi in prazničnem vzdušju. Večji koncertni prostori oglašujejo svoje dogodke, ki privabljajo obiskovalce iz vseh koncev mesta. V hotelih in lokalih se ob polnoči v novo leto vstopa z glasbo in iskrico v očeh.

Ob prvem jutru novega leta se po mestu razlega tradicionalna pesem Abebayehosh, ki jo običajno izvajajo mlada dekleta. Pesem je globoko zakoreninjena v etiopski kulturi in izraža duh novega leta. Dekleta v nekaterih soseskah hodijo od vrat do vrat, pojejo pesem in s tem prinašajo veselje in blagoslove. A. J.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Etiopija praznovanje prazniki tradicija novo leto silvestrovo

Priporočamo

Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življenje lahko spremeni ...« (FOTO)
Tiha grožnja srcu ni holesterol, ampak ta vsakodnevna past v naši prehrani
Premium
Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Višina pokojnine Francija Keka razburja Slovence
Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življenje lahko spremeni ...« (FOTO)
Tiha grožnja srcu ni holesterol, ampak ta vsakodnevna past v naši prehrani
Premium
Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.