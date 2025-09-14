V Etiopiji vstopili v leto 2018

Enkutatash, etiopsko novo leto, običajno poteka 11. septembra (ali 12. septembra v prestopnem letu). Označuje konec deževne sezone in začetek pomladi in predstavlja simbol obnove in optimizma.

Etiopski koledar temelji na julijanskem koledarju in ima 13 mesecev ter je za sedem do osem let za zahodnim gregorijanskim koledarjem. Razlika izhaja iz različnih izračunov rojstnega leta Jezusa Kristusa. Medtem ko je Katoliška cerkev svoj izračun popravila v 6. stoletju, Etiopska pravoslavna cerkev tega ni storila.

Čeprav praznik ni izključno cerkveni, je povezan z verskimi obredi in običaji. Na jutro novega leta se mnogi Etiopijci udeležijo cerkvenih obredov, kjer molijo za blagoslove in uspeh v prihajajočem letu. V cerkvi se izvajajo posebne molitve, ki jih vodi duhovnik, in potekajo tradicionalni obredi, ki vključujejo petje, ples in uporabo ceremonialnih dežnikov.

Ena izmed najbolj prepoznavnih tradicij praznika je prodaja rož adey ababa in sveže trave. Prodajalci iz okoliških podeželskih območij prihajajo v mesta prodajat značilne rumene cvetlice in sveže pokošeno travo. Te rastline se uporabljajo za dekoracijo med tradicionalnimi kavnimi ceremonijami. Kava ima v Etiopiji poseben pomen, saj velja država za domovino te priljubljene pijače. Med praznovanjem sveže pražena zrna meljejo in kuhajo v glinenih lončkih.

Praznovanje Enkutatasha zaznamujejo tudi jedi, kot so doro wat, začinjena piščančja obara, injera, tradicionalni fermentirani kruh in – za petične – še pečena jagnjetina ali vol. Družine se zbirajo in povabijo prijatelje na skupno kosilo ali večerjo, kjer delijo te okusne jedi.

Na silvestrovo se v glavnem mestu Etiopije, Adis Abebi, množice zberejo na koncertih in glasbenih dogodkih, kjer uživajo v živi glasbi in prazničnem vzdušju. Večji koncertni prostori oglašujejo svoje dogodke, ki privabljajo obiskovalce iz vseh koncev mesta. V hotelih in lokalih se ob polnoči v novo leto vstopa z glasbo in iskrico v očeh.

Ob prvem jutru novega leta se po mestu razlega tradicionalna pesem Abebayehosh, ki jo običajno izvajajo mlada dekleta. Pesem je globoko zakoreninjena v etiopski kulturi in izraža duh novega leta. Dekleta v nekaterih soseskah hodijo od vrat do vrat, pojejo pesem in s tem prinašajo veselje in blagoslove. A. J.