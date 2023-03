Eni so uro prestavili, drugi ne

Včeraj smo se Slovenci in večina sveta zbudili eno uro prej, saj se je v noči na nedeljo čas zamenjal z zimskega na poletni. V najhujšo zmedo so se zbudili Libanonci. Tam jim namreč grozi, da bodo nekateri do druge polovice aprila živeli po zimskem, drugi pa po poletnem času. Predsednik tamkajšnje vlade Najib Mikati je pred dnevi oznanil, da se bodo v Libanonu ure na poletni čas premaknile šele naslednji mesec, ko bo konec ramazana. S tem bi rad muslimanom, kar je tudi sam, olajšal življenje in jim omogočil, da bi post vsak dan prekinili eno uro prej, saj bi prej zašlo tudi sonce.

Ni jasno, kako bodo funkcionirali

Na nasprotnem bregu je seveda krščanska maronitska cerkev, ki jim je povsem vseeno, kaj počno njihovi rojaki muslimanske veroizpovedi. Ker zagovarjajo premik ure zadnjo nedeljo v marcu, kot je to navada drugod po svetu, so se odločili povsem ignorirati premierjevo odločitev. Z njimi se strinja mnogo lastnikov trgovin, podjetnikov in organizacij, tudi dve televizijski hiši – vsi ti so v noči na nedeljo ure naravnali na poletni čas. Tisti, ki med 22. marcem in 21. aprilom praznujejo ramadan, pa so se odločili, da bodo upoštevali Mikatija in ure prestavili po koncu enomesečnega posta.

Nacionalni letalski prevoznik ure ne bo premikal, urnik poletov pa bo prilagodil poletnemu času.

Kako bo ta čas država funkcionirala, ni jasno. Nacionalni letalski prevoznik Middle East Airlines poskuša zmedo rešiti s kompromisom. V izjavi za javnost so dejali, da bodo ure in druge naprave do konca ramazana pustili na zimskem času, urnike poletov pa bodo prikazovali v poletnem času, da ne bi bilo prevelike zmede pri mednarodnih destinacijah.

