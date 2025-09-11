Enajstmesečni deček umrl na poti v bolnišnico, oče Denis ga je moral peljati sam ...

Smrt 11-mesečnega dojenčka, ki je umrl na poti v Univerzitetno klinično bolnišnico Mostar in so ga starši pripeljali s svojim avtomobilom, potem ko so jim v Splošni bolnišnici Konjic povedali, da nimajo reševalnega vozila, je globoko pretresla javnost. Starša sta otroka v nedeljo najprej odpeljala v zdravstveni dom Konjic, tam so ga napotili v splošno bolnišnico Konjic. Zdravniki so ju nato napotili v splošno bolnišnico Mostar, vendar tam niso imeli reševalnega vozila, zato sta se starša v Mostar odpeljala z lastnim avtomobilom. Konjic je od Mostarja oddaljen več kot uro vožnje.

»Zdravniki so ga poskušali oživljati, a žal neuspešno«

Medtem jima je uspelo stopiti v stik s policijo, da ju je odpeljala v Mostar, tam jim je na pomoč priskočilo reševalno vozilo zdravstvenega doma Stari Grad v Mostarju. Otroka so prevzeli in odpeljali v bolnišnico, a za dečka je bilo prepozno.

»Lahko potrdimo, da je bil enajstmesečni deček iz Konjica v nedeljo pripeljan v CUM SKB Mostar brez znakov življenja. Zdravniki so ga poskušali oživljati, a žal neuspešno,« so za bljesak.info povedali iz SKB Mostar.

»Verjetno so imeli vozilo, ampak tako so mi rekli«

Celoten primer je zdaj pod drobnogledom tožilstva Hercegovsko-neretvanskega kantona. Kot je potrdila Ana Rajič, je bila po nalogu dežurnega kantonalnega tožilca opravljena obdukcija.

»Opravili so preiskave in rekli, da ima visok krvni sladkor. Takoj sem prosil za rešilca, da ga odpelje v Mostar, videl sem, da otroku ni dobro. Rekli so mi, da mi bodo dali napotnico, ampak da nimajo vozila, tako da če želim, lahko grem s svojim vozilom ... Verjetno so imeli vozilo, ampak tako so mi rekli. In kaj lahko storim, sem se moral strinjati ...« je povedal oče pokojnega fanta Denis Duranović za Avaz.

