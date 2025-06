Ena največjih javnih hiš na svetu: vsak dan zadovoljijo kar 3000 moških

Ugrabile so jih tolpe, prodale lastne družine, prevarali partnerji. Tako so ženske iz bangladeške vasi Daulatdia končale v največjem bordelu v državi in ​​morda celo na svetu.

V osrčju Bangladeša, skrita za plastmi trpljenja, pozabe in človeške krivice, leži vas Daulatdia – kraj, ki bolj spominja na nočno moro kot na človeško naselje. Na prvi pogled je to običajna vas ob reki Padma, glavnem pritoku svetega Gangesa. Toda za vrsto valovitih železnih barak in blatnimi potmi se skriva eden najtemnejših primerov institucionaliziranega izkoriščanja žensk in otrok.

Kakršna koli dekleta so mi všeč – vzel jih bom. Ne počutim se krivega.

V Daulatdii več kot 1500 žensk in deklet vsak dan zadovolji potrebe kar 3000 moških. Cena? Dva funta – za telo, dostojanstvo in dušo. Mnoga od teh deklet še niso polnoletna. Nekatere so prodale lastne družine, druge so bile ugrabljene ali prevarane, pogosto so jim to storili moški, ki so jim zaupale, piše Daily Mail.

Daulatdia posluje že več kot stoletje. FOTO: Afp

Njihova »priprava« se začne pri desetih letih, pri starosti štirinajst let, zakonsko določeni za spolno privolitev v Bangladešu, pa postanejo del sistema, ki jih zapre za nedoločen čas. Ko dekleta enkrat stopijo v to vas, je ne zapustijo več. Ženskam, ki jih vodijo, madamam torej, so dolžne plačati od 200 do 300 dolarjev – znesek, ki ga z leti odplačujejo s prostitucijo. Do takrat ne morejo odločati o svoji usodi.

»Rada se igram. Želim si samo na kak drug kraj, kam zunaj, kjer bi lahko živele,« skozi solze pripoveduje deklica, ujeta v Daulatdiji. »Kakršna koli dekleta so mi všeč – vzel jih bom. Ne počutim se krivega. Vse se želijo zabavati,« pa na to hladno pristavi moški.

Večina strank so vozniki tovornjakov, ki jih privlači bližina železniške postaje in trajektnega pristanišča. Nekateri odkrito priznavajo, da njihove žene ne vedo, kaj počnejo – in da bi jih ubile, če bi zvedele. Drugi s ciničnim nasmehom govorijo o »ponudbi« od 10 do 40 let, cene pa da se gibljejo od 60 centov do 10 evrov. Za otroke, ki tam živijo, teh je med 500 in 1000, otroštvo ne obstaja. Mnogo deklic si deli sobo z materami, ki sprejemajo stranke pred njimi.

Prejšnji mesec je Amnesty International pozval k zaprtju vasi in zamenjavi te s pravimi domovi in ​​delovnimi mesti za ženske. Organizacije civilne družbe si že desetletja prizadevajo izboljšati razmere, vendar je sistem globoko ukoreninjen.