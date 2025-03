Ena najbolj nalezljivih bolezni se širi po Evropi: število primerov najvišje v zadnjih 27 letih

Število primerov ošpic v Evropi se je lani podvojilo in je najvišje v zadnjih 27 letih, sta sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za otroke (Unicef).

Lani so zabeležili več kot 127.000 primerov ošpic. Organizaciji sta pozvali k ukrepom za povečanje stopnje precepljenosti, ki je padla med pandemijo covida-19.

V evropski regiji, ki obsega 53 držav v Evropi in Srednji Aziji, je bilo glede na objavljene podatke lani prijavljenih 127.350 primerov ošpic, kar je dvakrat več kot leta 2023 in največ od leta 1997.

Več kot 40 odstotkov prijavljenih primerov so predstavljali otroci, mlajši od pet let. Za več kot polovico je bila potrebna hospitalizacija, za posledicami bolezni pa je umrlo 38 ljudi, sta v skupnem sporočilu navedla WHO in Unicef.

V evropski regiji je bila lani zabeležena tretjina vseh primerov ošpic na svetu. Po podatkih WHO je bila Romunija s skoraj 30.700 zabeleženimi primeri država z največ okužbami.

Ošpice ostajajo pomembna globalna grožnja za zdravje. Leta 2024 je bilo po vsem svetu zabeleženih 359.521 primerov ošpic, so zapisali.

Stopnja cepljenja je padla

Po podatkih WHO se je stopnja cepljenja v zadnjih letih zaradi pandemije covida-19 močno zmanjšala in se v številnih državah še ni vrnila na raven pred pandemijo. Zato so pozvali h krepitvi prizadevanja za povečanje precepljenosti.

Ošpice so ena najbolj nalezljivih bolezni za ljudi. Prenašajo se s kihanjem ali kašljanjem. Med simptomi so povišana telesna temperatura, kašelj in tipičen izpuščaj, ki se razširi po vsem telesu.

Večina se pozdravi brez trajnih posledic, lahko pa pride do resnih zapletov, vključno s pljučnico, encefalitisom in dehidracijo, ki pri nekaterih bolnikih vodijo celo v smrt. Najboljša zaščita je cepljenje.