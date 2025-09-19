En sam Putinov stavek je bil dovolj, da je v Kremlju povzročil hud šok ... (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je z odlokom razrešil Dmitrija Kozaka z dolžnosti namestnika vodje ruske predsedniške administracije. V odloku, dolgem le en stavek ni naveden razlog, niti kaj Kozak namerava storiti zdaj.

V prvi izjavi Kremlja o tem je bilo navedeno le, da je Kozak odstopil. RBC je poročal, da je Kozak podal odstopno izjavo in da razmišlja o različnih možnostih za vstop v gospodarstvo.

Menda šel na lastno željo

Ko so ga o tem vprašali, je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal: »Lahko potrdim, da je Dmitrij Nikolajevič Kozak odstopil. Na lastno željo.«

Kozak je sodeloval s Putinom že od devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko sta skupaj vodila upravo Sankt Peterburga, drugega največjega ruskega mesta. Imel je tudi ključno vlogo pri nadzoru organizacije zimskih olimpijskih iger 2014 v Sočiju.