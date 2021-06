Ema objavila novo opozorilo o cepivu AstraZence

Evropska agencija za zdravila (Ema) je sporočila, da posameznikom, ki imajo redek pojav krvavenja oziroma sindrom kapilarne krvavitve, ne priporoča cepljenja s cepivom AstraZenece proti covidu 19.



Kot možen stranski učinek po cepljenju s cepivom AstraZeneca je varnostni odbor Eme po podrobni preučitvi dodal sindroma kapilarnega prepuščanja in odsvetoval cepljenje za ljudi, ki imajo zgodovino težav s tovrstnim krvavenjem.



Ema je začela pregledovati primere krvnega prepuščanja v aprilu. Pri sindromu kapilarnega prepuščanja prihaja do uhajanja tekočine iz krvnih žil, kar povzroča otekanje tkiva in padec krvnega tlaka.



Težave s cepivom AstraZeneca se tako nadaljujejo, že prejšnji mesec je Ema odsvetovala drugi odmerek AstraZenece za ljudi, ki imajo težave s strjevanjem krvi.



Ema pa prav tako širi svojo preiskavo primerov miokarditisa (vnetje srčne mišičnine) in perikarditisa (vnetje osrčnika oziroma perikarda) po cepljenje s cepivi Astrazenece, Pfizerja, Moderne ter Johnson&Johnsona. Podatki iz ZDA in Izraela so pokazali, da morda možna povezava med miokarditisom in perikarditisom ter cepivi mRNA, potem ko se je pojavilo večje število primerov kod običajno teh zdravstvenih težav pri mlajših moških.

