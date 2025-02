Elon Musk želi kupiti OpenAI

Vodja urada za vladno učinkovitost v vladi Donalda Trumpa Elon Musk vodi skupino vlagateljev, ki namerava za skoraj 100 milijard evrov prevzeti vodilno podjetje na področju umetne inteligence OpenAI, je v ponedeljek poročal Wall Street Journal. Musk je že leta v sporu z direktorjem OpenAI Samom Altmanom.

Musk je proti podjetju in Altmanu vložil tožbe, češ da OpenAI napačno predstavljajo kot neprofitno organizacijo. Musk trdi, da želi podjetje OpenAI, ki je starševsko podjetje klepetalnega robota ChatGPT, ustvarjati dobiček.

»Ne, hvala«

Podjetje OpenAI upravlja neprofitna organizacija, ki nadzira profitno podjetje OpenAI LP, zaradi katerega je OpenAI danes vreden okrog 100 milijard dolarjev.

Prevzem bi lahko Musku zagotovil večinski nadzor nad podjetjem, ki tekmuje z njegovim podjetjem za umetno inteligenco X.AI.

Altman se je na poskus prevzema odzval na Muskovem družbenem mediju X: »Ne, hvala, ampak bomo kupili Twitter za 9,45 milijarde evrov, če želite.«

Musk je leta 2015 soustanovil podjetje OpenAI, nato pa ga je zapustil zaradi spora, povezanega s prehodom podjetja na profitno dejavnost, poroča CNN.

Lani umaknil tožbo

OpenAI podpirajo velika podjetja, kot sta Microsoft in podjetje tveganega kapitala Thrive Capital, ki si želijo povrniti vložek. To bi lahko Altmana spodbudilo k hitrejšemu uvajanju inovacij in trženju izdelkov.

Konec leta 2023 je upravni odbor OpenAI odpustil Altmana, nato pa ga hitro znova zaposlil. Nekdanje direktorje, ki so sodelovali pri tej odločitvi, skrbi to, da se OpenAI razvija prehitro, brez zadostnega upoštevanja varnosti.

Musk je podjetje OpenAI tožil junija 2024, vendar je tožbo umaknil, potem ko je tožena stranka objavila, da je Musk v začetku trdil, da mora podjetje zaslužiti velike vsote denarja za financiranje računalniških virov, potrebnih za ambicije umetne inteligence.

Musk je avgusta 2024 vložil novo podobno tožbo in trdi, da se OpenAI ukvarja z izsiljevanjem. Podjetje pa trdi, da je Musk ljubosumen, ker od leta 2018 ni več del podjetja, potem ko mu ni uspelo prepričati direktorjev v prevzem s strani Tesle.