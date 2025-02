Elon Musk: »V ZDA pokojnine prejemajo tudi 220 let stari ljudje«

Elon Musk je nedavno dvignil prah s trditvijo, da v ZDA prejemajo socialne prejemke ljudje, stari 150 let ali več. Njegova izjava, čeprav brez konkretnih dokazov, je ponovno odprla vprašanje o integriteti sistemov socialnih transferjev in evidenc prejemnikov pokojnin. Ali je mogoče, da v sistemu ostajajo osebe, ki so že zdavnaj umrle, a se jim pokojnine še naprej izplačujejo?

»Imamo ljudi, stare 150 let, ki še vedno prejemajo socialno pomoč«

Musk je v izjavi za ameriške medije dejal: »Pri pregledu podatkov o socialni varnosti smo ugotovili, da imamo v sistemu ljudi, stare 150 let.« Čeprav ni ponudil konkretnih dokazov, je dodal, da »je verjetno, da so mrtvi«, a da so še vedno prejemniki plačil iz sistema socialne varnosti.

Preiskava je pokazala, da v sistemu obstaja več deset tisoč ljudi, katerih smrt ni uradno zabeležena. Poročilo iz leta 2023 je razkrilo, da je kar 44.000 ljudi, rojenih pred letom 1920, še vedno prejemalo socialne transferje, kljub temu da v evidenci ni bilo podatkov o njihovem statusu. Leta 2021 je Uprava za socialno varnost v ZDA ocenila, da je bilo več kot 24.000 primerov napačnih izplačil po smrti prejemnikov, kar je davkoplačevalce stalo skoraj 300 milijonov dolarjev.

Slovenija: najstarejši presegli 100 let

Kako pa je v Sloveniji? Po podatkih iz leta 2016 je najstarejši prejemnik vdovske borčevske pokojnine štel 110 let, najstarejši prejemnik starostne borčevske pokojnine 105 let, prejemnik invalidske borčevske pokojnine pa 100 let. Čeprav podatki o morebitnih nepravilnostih v sistemu niso na voljo, je jasno, da tudi v Sloveniji obstajajo prejemniki pokojnin, ki so globoko v svojem drugem stoletju življenja.

Po podatkih iz leta 2016 je najstarejši prejemnik vdovske borčevske pokojnine štel 110 let. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Slovenija sicer redno posodablja evidence prejemnikov pokojnin, a vprašanje ostaja: ali so vsi podatki resnično natančni in ali se lahko zgodi, da nekateri prejemniki še naprej prejemajo pokojnine po smrti?

Za več informacij smo se obrnili na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.