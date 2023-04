Elon Musk ni več najbogatejši Zemljan, še bogatejši je ta Evropejec

Najbogatejši Zemljan je Francoz Bernard Arnault, ki si skupaj z družino lasti proizvajalca in prodajalca luksuznega blaga LVMH, izhaja iz najnovejše Forbsove lestvice najbogatejših Zemljanov. Na drugem mestu mu sledi prvi mož Tesle in Twitterja Elon Musk, tretje mesto pa pripada ustanovitelju Amazona Jeffu Bezosu.

Podjetje Arnaultovih pod svojim okriljem združuje številne luksuzne znamke, kot so Louis Vuitton, Givenchy in Kenzo.

Premoženje Arnaulta in njegove družine je ocenjeno na 211 milijard dolarjev. 74-letni Francoz je od lanskega merjenja premoženja pridobil 53 milijard dolarjev - več kot katerikoli milijarder - in se tako prvič zavihtel na čelo Forbsove lestvice, so v torek ob objavi lestvice zapisali pri reviji Forbes.

Bernard Arnault FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Arnault je tako s prvega mesta izpodrinil ustanovitelja avtomobilskega proizvajalca Tesla, vesoljskega podjetja SpaceX in lastnika družbenega omrežja Twitter Elona Muska. Vrednost njegovega premoženja je ocenjena na 180 milijard dolarjev.

Prvega mesta ga je stal Twitter

Ravno prevzem Twitterja je bil po poročanju Forbsa ključni faktor za Muskovo nazadovanje na lestvici, saj je premoženje 51-letnika za 39 milijard dolarjev manjše kot pred enim letom.

Na tretjem mestu je ustanovitelj spletnega trgovca Amazon in vesoljskega podjetja Blue Origin Jeff Bezos. Ta je od zadnjega merjenja zabeležil tudi največjo izgubo premoženja med milijarderji, potem ko so delnice Amazona strmoglavile za 38 odstotkov. Vrednost Bezosovega premoženja so pri Forbsu ocenili na 114 milijard dolarjev, kar je 57 milijard dolarjev manj kot pred enim letom.

S tokratne lestvice 25 najbogatejših Zemljanov sta izpadla ustanovitelj kitajskega podjetja ByteDance, ki ima v lasti družbeno omrežje TikTok, Zhang Yiming in ustanovitelj platforme za trgovanje s kriptovalutami Binance Changpeng Zhao. Zhang je s 25. padel na 26. mesto, medtem ko je Changpeng z 19. mesta zdrsnil na 167. mesto, navaja Forbes.