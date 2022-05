Twitter nič več brezplačen? Elon Musk razkril, komu bi zaračunal objave

Elon Musk po nakupu Twitterja že napoveduje prve velike spremembe. Ponoči je v objavi namignil, da bi se lahko za podjetja in državne agencije spremenili pogoji uporabe te priljubljene platforme. »Twitter bo vedno brezplačen za občasne uporabnike, a morda bo nekaj stal komercialne in državne uporabnike,« je zapisal.

Če bo prišlo do tega, da bo treba za objavo sporočila plačati, bo to prvo veliko družabno omrežje, ki bo zaračunalo podjetjem za komunikacijo z uporabniki.

Ustanovitelj podjetja SpaceX in najbogatejši človek na svetu je napovedal tudi, da bo omilil cenzuro in da bo Twitter po novem preveril vsakega uporabnika. Napovedal je tudi, da namerava znižati ceno trimesečnega premium članstva Twitter Blue in članom omogočiti, da bodo lahko plačevali Muskovi priljubljeni kriptovaluti dogecoin.