Elon Musk je zdaj najbogatejši

Revni so od začetka pandemije še revnejši, bogati pa še bogatejši, to je že dobro znano dejstvo. Toda preskok, ki je uspel, je kljub že znanim številkam in podatkom osupljiv. Ustanovitelj podjetij Tesla in SpaceX je zdaj najbogatejši na svetu, s prestola je izrinil Amazonovega, delnice avtomobilskega podjetja Tesla pa so se v zadnjih mesecih podražile za kar 700 odstotkov.Njegov vzpon nikakor ne preseneča, Musk je novembra lani z drugega mesta spodrinil soustanovitelja Microsofta, letošnje leto pa je začel z naskokom na sam vrh, kjer je za milijardo prehitel Bezosa: njegovo premoženje namreč zdaj znaša kar 151 milijard evrov, na začetku lanskega leta pa je bilo vredno mnogo manj, 22 milijard.Vzpon Južnoafričana, ki ima tudi ameriški in kanadski potni list, je resnično dih jemajoč, a poznavalci povedo, da poslovnež, ki ne šteje niti 50 let, še ni dosegel svojega vrhunca. Rojstno Pretorio je zapustil pri 17 letih in se preselil v Kanado, tam je nadaljeval študij, a ga je končal v ZDA, v Pensilvaniji, in sicer ima dve diplomi, iz ekonomije in fizike. Na Stanfordu je vpisal doktorski študij, a je zavohal poslovno priložnost in jo zagrabil ter ustanovil spletno oglasno platformo Zip2, ki jo je pozneje prodal Compaqu. Multimilijonar je tako postal že pri tridesetih letih, njegova pot pa od takrat drvi strmo navzgor. Med drugim je ustanovil spletno banko X.com, pozneje pa SpaceX, OpenAI in Neuralink ter se pridružil Tesli, ki je pod njegovim vodstvom doživela neverjeten razmah in uspeh.Musk trenutno živi v Teksasu in ima šest otrok, pet sinov iz zakona s Kanadčanko, pisateljico, in sicer dvojčke in trojčke, nad katerimi si delita skrbništvo. Poročen je bil še z angleško igralko, zdaj pa je v razmerju s kanadsko glasbenico, s katero ima prav tako sina.