Elon Musk: »Hočejo me ubiti in uničiti Teslo«

V Združenih državah Amerike, pa tudi po svetu, ljudje vedno bolj na glas izražajo nezadovoljstvo nad Elonom Muskom, ki se po njihovem mnenju preveč vmešava v politiko in ima prevelik vpliv ter pooblastila. Protestniki se spravili tudi nad njegovo podjetje Tesla, njihovi avtomobili ter prodajalne pa so vedno pogosteje tarča vandalov. Tem je ameriški predsednik in Muskov tesni prijatelj Donald Trump že zagrozil z zapornimi kaznimi in izgonom v Salvador.

Najbogatejši Zemljan je medtem nedolgo po enem od napadov na Teslino prodajalno, ko je moški vanjo zalučal molotovko in uničil pet vozil, v intervjuju za Fox News dejal, da je prepričan, da ljudje načrtujejo njegov umor in uničenje Tesle.

Musk je dodal, da gre za pravo zaroto zoper njega, saj da je dregnil v osje gnezdo, ko je začel svoj boj proti birokraciji in korupciji, s katero so po prepričanju nove vlade prepredene javne službe. Prav to pa naj bi bil razlog, da si mnogi želijo škodovati njemu in njegovemu podjetju. »Ljudje, ki jim vzameš denar, ki ga prejemajo goljufivo, postanejo zelo jezni,« je v intervjuju dejal Musk in nadaljeval: »In hočejo me ubiti ter uničiti Teslo, ker ustavljam njihove goljufije, ker bomo odpravili korupcijo.«

Musk je tudi namignil, da bi lahko »levičarske skupine« koordinirale proteste in napade na Tesline avtomobile in prodajalne, ki se zadnje tedne v Združenih državah Amerike kar vrstijo. »Mislim, da so v ozadju večje sile, to ni zraslo na zelniku nekaj posameznikov,« je dejal Musk. In se vprašal: »Kdo financira vse to, kdo koordinira? Ker je to noro. Nikoli nisem videl česa takega.«

A demonstrator holds a sign with a depiction of Tesla CEO Elon Musk, during a Defend Our Schools rally to protest U.S. President Donald Trump's executive order to shut down the U.S.Department of Education outside its building in Washington, D.C., U.S., March 21, 2025. REUTERS/Kent Nishimura FOTO: Kent Nishimura Reuters

Uničujejo tudi Tesline avtomobile in prodajalne. FOTO: Lionel Bonaventure/Afp