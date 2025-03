Ekspresno električno polnjenje: kitajski BYD namerava tehniko postaviti na višjo raven

Električnega avtomobila danes niti na superhitrih polnilnicah ni mogoče napolniti niti približno tako hitro, kot v avtomobil z motorjem na notranje zgorevanje natočimo gorivo.

Kitajski električni prvak BYD napoveduje, da bo to spremenil.

Res superhitro polnjenje

BYD je nedavno napovedal novo zasnovo, ki ji angleško pravijo super e-platform. Ta vsebuje različne rešitve, kot so električni motor, ki se zavrti do 30.000 vrtljajev na minuto, nova baterija, zelo visoka napetost celotnega električnega sistema in polnjenje z močjo do kar 1000 kilovatov. Navajajo, da se bo njihov električni avtomobil za 400 kilometrov dosega napolnil v petih minutah.

Če ne gre le za marketinške napovedi, bi bilo to več, kot trenutno zmorejo Tesline ultrahitre polnilnice, na katerih se, če vse teče v redu, avtomobil za 325 kilometrov dosega napolni v 15 minutah. Mercedes-Benz recimo za trg pripravlja novi model CLA in pravi, da se bo za tolikšen doseg napolnil v 10 minutah. Kot piše Bloomberg, kitajski CATL za prav tako kitajsko znamko Li Auto izdeluje baterijo, ki se za 500 kilometrov dosega napolni v 12 minutah.

Mercedes-Benz za model CLA 250+ s tehnologijo EQ napoveduje, da se bo v 10 minutah napolnil za 325 kilometrov. FOTO: Daimler AG

Rešitev ekspresnega polnjenja BYD naj bi prva imela njihova nova električna modela han L in tang L, ki ju bodo za zdaj prodajali le na kitajskem trgu. Podjetje s sedežem v Shenzhenu je predstavilo tudi načrte za gradnjo več kot 4000 ultrahitrih polnilnih postaj po vsej državi, ki bodo podpirale novo tehniko. Ustanovitelj in prvi mož družbe Wang Chuanfu je menda izjavil, da bo polnjenje z njihovo rešitvijo enako hitro kot polnjenje bencinskega avtomobila z gorivom. Pri tem se porajajo vprašanja, kakšna naj bi bila kemijska zasnova baterije, ki se lahko tako hitro polni, kako bodo pripravljene polnilnice, ki bodo zmogle takšno hitrost, kako bo z varnostjo.

Rast prodaje v Evropi

BYD je bil lani največji proizvajalec električnih avtomobilov na svetu (1,77 milijona), za odtenek je prehitel Teslo, poleg teh pa izdelajo še veliko bencinsko-električnih priključnih hibridov, vsega skupaj so prodali skoraj 4,3 milijona vozil.

Že kaki dve leti svoje izdelke ponujajo tudi v Evropi (pri nas še kar ne), lani so na stari celini prodali 50.000 avtomobilov, kar je bilo sicer dvakrat več kot leto pred tem, a so poročali o spremembah načina prodaje predvsem v Nemčiji, kjer so očitno pričakovali še hitrejši preboj. Načrtujejo namreč, da bi do leta 2026 v Evropi imeli petodstotni tržni delež.

400 km dosega naj bi avtomobil dobil s petminutnim polnjenjem.

Kot je za AFP dejala evropska direktorica Stella Li, se bo njihova prodaja v Evropi letos strmo povečevala. Skupina je zagnala velike oglaševalske akcije, med drugim so bili sponzorji lanskega evropskega prvenstva v nogometu, odprli so vrsto razstavnih prostorov po vsej celini. Sredi leta naj bi poslali na trg mali električni avtomobil seagull (tukajšnje ime bo dolphin surf), ki naj bi se kosal z evropskimi modeli, kot sta električna renault 5 in citroën C3. Kar zadeva superhitro polnjenje, je Stella Li dejala, da naj bi to prelomno tehniko v nekaj letih pripeljali tudi v Evropo.

Kot je znano, na Madžarskem gradijo prvo evropsko tovarno, pri kateri pa po pisanju Financial Timesa Evropska unija sumi na nedovoljene kitajske subvencije. Drugo tovarno bodo postavili v Turčiji, omenja se še tretja, nekateri zahodni mediji ugibajo, da bo zrasla v Nemčiji.