Eksploziven intervju Vancea: Veste, kaj mi voditelji Evrope zasebno povedo po telefonu? To je najbolj noro od vsega!

Intervju s podpredsednikom JD Vanceom je bil pravkar predvajan na Fox Newsu. Segment je bil posnet pred objavo novice o ustavitvi pomoči Ukrajini, zato se Vance na to ni neposredno odzval. Vendar pa je komentiral konflikt v Ovalni pisarni med Trumpom, Volodimirjem Zelenskim in njim samim .

Vance je voditelju Seanu Hannityju med drugim povedal, da je Trump 'poskušal biti diplomatski' na začetku sestanka. »Dokler je bil Zelenski pripravljen resno razpravljati o miru. Ne moreš priti v Ovalno pisarno ali kamor koli drugam in zavrniti kakršno koli razpravo o podrobnostih mirovnega sporazuma,« je dejal Vance. Vance trdi, da je težava v tem, da Zelenski ni bil pripravljen govoriti o miru brez varnostnih jamstev, kar je po mnenju Bele hiše tema, ki bi morala biti obravnavana šele po sklenitvi mirovnega sporazuma.

Kaj si misli o Evropi?

»Ko bodo pripravljeni govoriti o miru, mislim, da bo predsednik Trump prvi, ki bo dvignil slušalko,« pravi Vance. V intervjuju pa je slišati še nekaj Vanceovih izjav o njegovem stališču do Evrope. Podpredsednik ZDA je Seanu Hannityju dejal, da ima Trump sicer odlične odnose s številnimi evropskimi zavezniki, a da v javnosti in zasebno govorijo različne stvari o vojni v Ukrajini.

Ameriški predsednik Donald Trump je prekinil vojaško pomoč Ukrajini, poročajo agencije, ki se sklicujejo na neimenovane uradnike Bele hiše. Prekinitev pomoči je neposredna posledica javnega prepira Trumpa s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim v petek v Beli hiši.

Rekel je: »Tukaj je težava z Evropejci ... morajo biti realni, in najnenavadnejša stvar, Seane, je, da evropski voditelji včasih v javnosti napihujejo prsi in pravijo: 'S predsednikom Zelenskim smo naslednjih deset let.'«

»Potem pa v zasebnosti dvignejo telefon in rečejo: ‘To ne more trajati večno, mora sesti za pogajalsko mizo.‘«

»Iskreno, ne zanima me, kaj Evropejci govorijo v javnosti, zanima me, kaj govorijo zasebno.«

O ukrajinskem predsedniku ...

»In to, kar morajo povedati predsedniku Zelenskemu, je, da to ne more trajati večno – prelivanje krvi, ubijanje, ekonomske težave, vse to samo poslabšuje situacijo za vse.«

Ko mu je novinar zastavil vprašanje, Vance trdi, da je Trump rekel nekaj, kar je »resnično razjezilo Zelenskega«. »Sprva sem poskušal nekoliko umiriti situacijo,« pravi Vance. Dodaja, da je Zelenski pokazal 'pomanjkanje spoštovanja' in da se je v Beli hiši vedel, kot da mu nekaj samoumevno pripada.

»Jasno je pokazal nepripravljenost za vključitev v mirovni proces,« pravi Vance in dodaja: »Sčasoma bo do tega prišlo.« V nadaljevanju intervjuja na Fox News JD Vance pravi, da so 'vrata seveda odprta' za nadaljevanje pogajanj med Trumpom in Zelenskim, vendar pod enim pogojem