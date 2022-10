Eksplozije v Črnem morju, začela se je bitka za Sevastopol: Rusi s torpedi nad ukrajinske podvodne drone (VIDEO)

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da ustavlja sodelovanje v sporazumu za izvoz ukrajinskega žita, ki je bil dogovorjen ob posredovanju Združenih narodov. Odgovornost za to so v Moskvi pripisali Ukrajini, ker da je z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu.