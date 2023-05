Eksplozija v Nemčiji, ranjenih 12 policistov in gasilcev. Ostrostrelci na terasah (VIDEO)

V eksploziji v stanovanjski stavbi v mestu Ratingen na zahodu Nemčije je bilo danes poškodovanih več policistov in gasilcev, je sporočila policija. Na pomoč nemočni osebi so poklicali policiste in gasilce, ki so ob prihodu na vrata odjeknili v stanovanju, je povedal tiskovni predstavnik policije.

Lokalni mediji poročajo, da je bilo ranjenih 12 policistov in gasilcev, med njimi nekateri huje, zdravniki pa se borijo za njihova življenja.

Po neuradnih informacijah naj bi šlo za namerni napad.

Lokalni mediji poročajo, da so na okoliške balkone postavili ostrostrelce.

Novinar Bilda Andreas Wegener je sporočil, da policijski ostrostrelci zapuščajo svoje položaje in da so napadalci poraženi. Navaja, da je na kraju dogodka tudi reševalna vozila.