Eksplozija odjeknila sredi molitve, najmanj 100 ljudi je umrlo

V mošeji na sicer strogo varovanem območju v mestu Pešavar na severozahodu Pakistana je med opoldansko molitvijo odjeknila silovita eksplozija, ki je zahtevala najmanj 100 žrtev, okoli 220 ljudi pa je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti, ki domnevajo, da je šlo za samomorilski napad. Odgovornosti zanj sicer ni prevzel še nihče, oblasti pa domnevajo, da za napadom stojijo pakistanski talibani, tesni zavezniki afganistanskih talibanov.

Zrušila se je streha

V ruševinah so še vedno številni zasuti, reševalci se želijo mrzlično dokopati do njih, a je njihovo delo izredno zahtevno; strahovi, da bo smrtnih žrtev še več, so iz ure v uro bolj upravičeni, pa tudi med ranjenimi v bolnišnici se mnogi še vedno borijo za življenje.

Oblasti domnevajo, da za napadom stojijo pakistanski talibani.

Po neuradnih poročilih naj bi napadalec v dopoldanskih urah vstopil v mošejo, ko je bila ta polna vernikov pri molitvi: oblečen naj bi bil v samomorilski jopič, eksploziv naj bi sprožil prek detonatorja. Eksplozija je bila tako silovita, da se je zrušila streha ter zgrmela na vernike, takrat naj bi jih bilo v mošeji skoraj 300. Med njimi je bila večina mož postave, saj verska ustanova stoji blizu sedeža mestne policije, zato oblasti domnevajo, da so bili policisti izbrane tarče samomorilca.

300 vernikov naj bi bilo med eksplozijo v mošeji.

Predsednik pakistanske vlade Šahbaz Šarif je obsodil bombni napad, napovedal stroge ukrepe proti storilcem in ranjenim zagotovil najboljšo oskrbo, a iz bolnišnice poročajo o izrednih razmerah in zaradi veliko poškodovanih pozivajo prebivalstvo k darovanju krvi. V prestolnici Islamabad so povečali varnost na vseh vstopnih in izstopnih točkah v mesto.