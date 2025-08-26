HAMBURG V PLAMENIH

Eksplodirale plinske jeklenke, gasilci komaj obvladali požar

Požar v jugovzhodni hamburški četrti Veddel naj bi povzročil goreči avtomobil, ki je bil parkiran v skladišču.
Fotografija: Nemški gasilci, simbolična fotografija. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters
Odpri galerijo
Nemški gasilci, simbolična fotografija. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

STA, N. P.
26.08.2025 ob 16:48
STA, N. P.
26.08.2025 ob 16:48

Poslušajte

Čas branja: 1:29 min.

Gasilci so pogasili požar, ki je v ponedeljek izbruhnil v skladišču v pristanišču Hamburg na severu Nemčije in v katerem je bilo ranjenih deset ljudi. Ob tem je požar uničil in delno porušil skladišče. Reševalne ekipe so z območja evakuirale 25 ljudi, tudi s čolni.

image_alt
Gori največje nemško pristanišče! Gasilci nemočni, slišijo se eksplozije (FOTO in VIDEO)

Z zadnjim žariščem ognja se je borilo okoli 120 gasilcev, medtem ko je bil večji del požara na območju že pred tem pogašen. Po navedbah lokalnih gasilcev je gašenje trajalo dlje časa, saj se uvodoma ni bilo varno približevati središču požara, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar v jugovzhodni hamburški četrti Veddel naj bi povzročil goreči avtomobil, ki je bil parkiran v skladišču. Zatem je prišlo do nadaljnjih eksplozij, ki so jih povzročile plinske jeklenke v skladišču. Zaradi eksplozij je gasilska brigada gašenje začela šele več ur po izbruhu požara. Skupaj se je z ognjem borilo 320 gasilcev.

Sprva je bilo v požaru poškodovanih šest ljudi. Ena oseba je v kritičnem stanju, še ena je huje poškodovana. Poleg teh so trije gasilci utrpeli poškodbe zaradi eksplozije, na bližnji avtocesti pa se je zaradi letečih delcev po eksploziji poškodoval motorist.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

požar eksplozija gasilci ogenj evakuacija skladišče gasilec plinska jeklenka Nemčija Hamburg

Priporočamo

Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Eksplodirale plinske jeklenke, gasilci komaj obvladali požar
Minister Boštjančič takole poziral s političnim nasprotnikom (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Eksplodirale plinske jeklenke, gasilci komaj obvladali požar
Minister Boštjančič takole poziral s političnim nasprotnikom (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.