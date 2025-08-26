Eksplodirale plinske jeklenke, gasilci komaj obvladali požar

Gasilci so pogasili požar, ki je v ponedeljek izbruhnil v skladišču v pristanišču Hamburg na severu Nemčije in v katerem je bilo ranjenih deset ljudi. Ob tem je požar uničil in delno porušil skladišče. Reševalne ekipe so z območja evakuirale 25 ljudi, tudi s čolni.

Z zadnjim žariščem ognja se je borilo okoli 120 gasilcev, medtem ko je bil večji del požara na območju že pred tem pogašen. Po navedbah lokalnih gasilcev je gašenje trajalo dlje časa, saj se uvodoma ni bilo varno približevati središču požara, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požar v jugovzhodni hamburški četrti Veddel naj bi povzročil goreči avtomobil, ki je bil parkiran v skladišču. Zatem je prišlo do nadaljnjih eksplozij, ki so jih povzročile plinske jeklenke v skladišču. Zaradi eksplozij je gasilska brigada gašenje začela šele več ur po izbruhu požara. Skupaj se je z ognjem borilo 320 gasilcev.

Sprva je bilo v požaru poškodovanih šest ljudi. Ena oseba je v kritičnem stanju, še ena je huje poškodovana. Poleg teh so trije gasilci utrpeli poškodbe zaradi eksplozije, na bližnji avtocesti pa se je zaradi letečih delcev po eksploziji poškodoval motorist.