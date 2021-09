Eksperiment, kot ga še ni bilo: gorele so gume, pokale petarde (VIDEO)

Bitcoine so začeli sprjemati v npr. Starbucksu in McDonaldsu. FOTO: Jose Cabezas Reuters

Vrednost bitcoina se je v torek bistveno znižala, potem ko je ena najbolj poznanih kriptovalut postala zakonito plačilno sredstvo v Salvadorju. Vrednost je padla na okoli 43.000 dolarjev, a je v današnjem trgovanju že nekoliko okrevala.Bitcoin se je v torek približal vrednosti 53.000 dolarjev, kar je blizu štirimesečnemu vrhu, a je v vihravem trgovanju zabeležil največji padec po 2. juniju. Na neki točki je namreč beležil do 18,6-odstotni padec, poroča Reuters. Sedaj je vrednost okoli 46.000 dolarjev. Bitcoin se je sicer aprila približal vrednosti 63.000 dolarjev.Padec bitcoina se je zgodil, potem ko je kriptovaluta postala zakonito plačilno sredstvo v Salvadorju. Ta srednjeameriška država je tako postala prva država na svetu, ki omogoča plačevanje z bitcoini. To pomeni, da mora vsak trgovec, ki ima primerna tehnična sredstva, za plačilo sprejeti bitcoin. Prebivalci Salvadorja, ene najrevnejših držav na svetu, bodo po novem v tej kriptovaluti lahko plačevali tudi davke. Menjalni tečaj iz bitcoina v ameriški dolar, uradno valuto Salvadorja, bo prosto določal trg. Salvador ameriški dolar kot uradno valuto uporablja od leta 2001, zato je država odvisna od monetarne politike ameriške centralne banke.Prvi dan tega finančnega eksperimenta v Salvadorju je minil v znamenju protestov, ljudje so zažigali pnevmatike in metali petarde. Eden izmed opozicijskih politikov je dejal, da je zaradi padca vrednosti bitcoina Salvador izgubil okoli tri milijone dolarjev. Da bi ljudi spodbudila k sodelovanju v eksperimentu, je država vsakemu državljanu darovala bitcoine v vrednosti 30 dolarjev. Vendar večina ljudi nima bančnih računov niti dostopa do interneta.Politiki so prepričani, da je bilo sprejetje tega zakona nujno za gospodarsko rast, čeprav naj bi okoli 70 odstotkov od 1300 Salvadorčanov, ki so avgusta sodelovali v državni raziskavi, nasprotovalo zakonu o bitcoinu. Vendar velika večina tudi ni točno vedela, kaj je bitcoin, le 4,8 odstotka vprašanih ga je namreč pravilno definiralo kot kriptovaluto. Vlada pa je izračunala, da bi v državi prihranili okoli 400 milijonov dolarjev letno, ker se pri plačevanju z bitcoinu ne plača transakcija. Svetovna banka je sicer izračunala, da bi bil ta prihranek bliže 170 milijonom dolarjev.Okoli 70 odstotkov prebivalcev Salvadorja, kjer živi približno šest milijonov ljudi, nima dostopa do tradicionalnih finančnih storitev. Mnogi so odvisni od nakazil sorodnikov, ki živijo v ZDA, nakazila iz tujine tako predstavljajo 22 odstotkov bruto domačega proizvoda države.