Ekonomist razkril, zakaj turisti bežijo iz Hrvaške

Začetek nove turistične sezone na Jadranu ne prinaša spodbudnih številk. Po uradnih podatkih je Hrvaška maja zabeležila 5-odstoten padec prihodov turistov, medtem ko je število nočitev padlo celo za 14 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. V celotnem seštevku za prvih pet mesecev leta 2025 je bilo prihodov le 1 odstotek manj kot lani, a je bilo nočitev 6 odstotkov manj.

Podatki kažejo na minimalno rast na nacionalni ravni, vendar so posamezne regije – zlasti tiste, ki so dostopne z avtomobilom v notranjosti in na severnem Jadranu – zabeležile padec. Za razliko od Hrvaške, sredozemske konkurentke, kot so Grčija, Italija in Španija, beležijo rahle nihaje – od zmerne rasti do blagega padca, vendar brez večjih pretresov.

Največji udarec hrvaškemu turizmu je prizadel nemški trg. Maja je bilo na Hrvaškem skoraj polovico manj nemških turistov kot lani, njihova prisotnost pa je padla na raven iz pandemijskega leta 2022. Lani so Nemci predstavljali okoli 30 odstotkov vseh prenočitev v maju, letos pa zgolj 16,5 odstotka.

Cene, ki jih ponujajo, niso vzdržne

Ekonomski analitik Damir Novotny je za Net.hr komentiral preveliko izpostavljenost hrvaškega turizma mednarodnim trendom ter nesorazmerje med cenami in kakovostjo storitev.

»Že lani je bilo jasno, da zelo visoke cene, ki so si jih akterji v hrvaškem turizmu postavili kot cilje, dolgoročno niso vzdržne. Cene za storitve, ki jih ponujamo, so izjemno visoke,« opozarja Novotny in se sklicuje na podatke s konkurenčnih trgov – predvsem iz Grčije, pa tudi drugih sredozemskih držav.

Dodaja tudi, da najnovejše raziskave v Nemčiji kažejo, da veliko število tamkajšnjih prebivalcev letos ne bo zapustilo države. »Nemški turisti so najpomembnejši, so najštevilčnejši. Raziskave kažejo, da ne bodo potovali izven države. Sprejeti bomo morali dejstvo, da je naš turizem postal predrag. Ne gre zgolj za absolutne številke in denar – plačal bom, kolikor je treba, če za to dobim to, kar sem pričakoval, kar si kot turist želim,« pravi analitik.

Na Bavarskem hrana cenejša kot na Hrvaškem

Svoja opažanja Novotny ponazori z nedavnim obiskom na Bavarskem: »Pred tednom dni sem bil poslovno na Bavarskem in sem potoval ne po avtocesti, temveč skozi notranjost Bavarske. Bil sem ob jezeru Chiemsee blizu avstrijske meje. Nihče se ni kopal, ker je bilo hladno, a ljudje so prišli – kampi so bili polni.«

Cene so, pravi, nižje kot na Hrvaškem. »Popil sem kavo za okoli 2,20 evra, enako kot v Zagrebu, a hrana je cenejša. Kosil sem v enem samostanu, ki ima lepo samostansko kuhinjo in je odprt za javnost. Odlično sem jedel za 20 evrov. Trije hodi, s kozarcem brezalkoholnega piva, plačal sem 25 evrov. To je neverjetno,« pravi ekonomist in dodaja, da je v samostanu sicer ceneje, ker nimajo davkov – a ne v tolikšni meri.

»Moram reči, da celotna hrvaška ponudba, razmerje med ceno in kakovostjo, ne ustreza predstavam nemških turistov,« zaključuje Novotny, poroča net.hr/danas.