Ekonomijo bodo reševali otroci, 14-letniki bodo delali do 21. ure

Nekatere ameriške zvezne države si prizadevajo za spremembo zakonodaje, da bi mladim že pri 14 letih omogočala opravljanje bolj nevarnih poklicev, daljši delovni čas med šolskimi dnevi in strežbo alkohola v restavracijah in barih. S tem bi se borili proti velikemu pomanjkanju delovne sile, brezposelnost v ZDA je trenutno z 2,4 odstotka najnižja v zadnjih 54 letih, nasprotniki pa spremembam ostro nasprotujejo, saj da vodijo v izkoriščanje otrok in mladostnikov. »Najstniški delavci bodo prej sprejeli slabo plačano delo in manj je možnosti, da se bodo vključevali v sindikate, kar bodo mnogi delodajalci izkoristili, enako kot že dolgo izkoriščajo priseljence in nekdanje zapornike. Spremembe so zato po mojem mnenju izjemno nevarne in škodljive,« je dejal Reid Maki, predsednik nevladne organizacije, ki se bori proti izkoriščanju otroške delovne sile.

V Iowi lahko najstniki, stari 16 in 17 let, samostojno delajo v vrtcih.

V Wisconsinu so zakonodajalci podprli predlog, ki bo dovoljeval 14-letnikom streči alkohol, v Ohiu so na tem, da sprejmejo zakon, ki bo dovoljeval 14- in 15-letnikom med šolskim tednom namesto do 19. delati do 21. ure, če jim bodo to dovolili starši. Ker zvezni zakon mladim dovoljuje delati le do 19. ure, so za spremembo že prosili ameriški kongres. Podobne spremembe načrtujejo v zveznih državah New Jersey, New Hampshire in Iowa. Republikanska senatorka Iowe Kim Reynolds je denimo že lani podpisala zakon, po katerem lahko najstniki, stari 16 in 17 let, samostojno opravljajo delo v vrtcih, ta mesec so sprejeli še zakon, po katerem lahko strežejo alkohol, v prihodnje pa bodo lahko delali tudi dlje.