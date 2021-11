Einsteinov rokopis z rekordom

PričakovaIi so trimilijonski izkupiček, toda Albert Einstein je znova osupnil svet. Njegovi zapiski, ki so postavili temelje znamenite relativnostne teorije, so namreč na dražbi v Parizu iztržili kar 11,6 milijona evrov in tako postali najdražji rokopis pokojnega fizika.

Nov pogled na svet

Zapisi, ki so svetu predstavili nov pogled na gibanje v prostoru in času, so nastali v letih 1913 in 1914 v Zürichu. Na 54 straneh sta nemški fizik in njegov sodelavec ter zaupnik, švicarski inženir Michele Besso, želela razrešiti anomalijo Merkurjeve orbite, dragoceni dokument pa vsebuje zadnje izračune in odgovore na vprašanja, ki so dolgo begala znanstvenike, in predstavlja prelomne ugotovitve: splošno teorijo relativnosti. Zapiski izhajajo iz posebne relativnostne teorije, ki jo je začel fizik razvijati leta 1905 in ki je porodila enačbo vseh enačb E = mc²; splošno teorijo relativnosti je Einstein objavil leta 1916, eden od papirjev, ki je spremenil pogled na svet, pa je zdaj dobil novega lastnika in povrhu še rekord, so ponosni pri avkcijski hiši Christie's.

11,6 milijona je iztržil sloviti rokopis.

Da je rokopis sploh preživel 20. stoletje, gre zahvala Bessu, ki je dragocene dokaze shranil; za Einsteina so bili to le papirji, delovno gradivo, ki bi ga znameniti fizik nedvomno zavrgel, ko bi odslužilo svojemu namenu, so prepričani poznavalci. Einstein je umrl leta 1955, star 76 let, in velja za enega največjih fizikov in teoretikov vseh časov.

Odgovoril je na vprašanja, ki so dolgo begala znanstvenike.

Leta 2018 je dražbena hiša Christie's za 2,6 milijona evrov prodala njegovo pismo iz leta 1954, v katerem znanstvenik trdi, da je Bog zanj le izraz človeške šibkosti, Sveto pismo pa opredeljuje kot zbirko primitivnih legend. Namenjeno je bilo judovskemu filozofu nemškega rodu Ericu Gutkindu. Njegovo pismo o sreči pa je leta 2017 iztržilo 1,4 milijona evrov.