Eifflov stolp posnemajo po vsem svetu (FOTO)

Pisatelj Oscar Wilde je nekoč dejal, da je posnemanje najbolj iskren kompliment, kar pomeni, da ima legendarni Eifflov stolp v Parizu ogromno oboževalcev. Kopijo te slovite arhitekturne ikone namreč najdemo po vsem svetu.

Eifflov stolp, ki mu pravijo tudi železna dama, je zasnoval inženir Gustave Eiffel za svetovno razstavo leta 1889. Visok je 330 metrov in stoji na Marsovem polju ob reki Seni v Parizu. Stolp so gradili od 26. marca 1887 do 31. marca 1889, ko je bil predstavljen javnosti. Od takrat so po vsem svetu vznikale njegove kopije. Najdemo jih tudi v najbolj nepričakovanih predelih sveta, nekatere so bolj, druge manj posrečene.

Teksaški kičasti dvojček

Eifflov stolp si je za zgled vzel graditelj v ameriški zvezni državi Teksas. Pariški znamenitosti se je poklonil s posnemanjem oblike, svoj pečat pa vtisnil z velikanskim kavbojskim klobukom, ki prekriva vrh stolpa. Teksaški kičasti dvojček pariškega velikana meri v višino 20 metrov in je prekrit z led-lučmi.

Po kavbojsko v Teksasu. FOTO: Wikipedia

Svoj Eifflov stolp so si omislili tudi Japonci. Postavili so ga tako, da je zelo podoben originalu, le da je druge barve in 33 metrov višji. Stolp v Tokiu je turistična znamenitost (kar je zelo praktično, saj morajo Japonci, če želijo videti originalno pariško verzijo, na dolgo pot z letalom) in hkrati oddajnik.

​

Celo v Avstraliji in drugod po svetu

Kitajci ga imajo v Shenzhenu, in sicer v tematskem parku Windows of the World. Posnetek pariškega simbola je le ena od svetovnih znamenitosti, ki si jih je mogoče ogledati v parku, visok pa je kar 100 metrov.

Na ogled Eifflovega stolpa se lahko odpravite tudi v Avstralijo. Tam imajo 46 metrov visok radijski oddajnik, nameščen na eni od mestnih zgradb. Do leta 1930 je bila zgradba s posnetkom slovitega Francoza na vrhu znana kot najvišja zgradba v avstralskem najbolj znanem mestu.

Takšen je v Sydneyju. FOTO: Wikipedia

V Španiji pa je replika stolpa del Parka Evropa v mestu Torrejon de Ardoz. Park je poln replik najslavnejših svetovnih znamenitosti. Eiffel, ki ga srečate tam, meri v višino 30 metrov.

V Pakistanu, v mestu Bahria, imajo Eifflov stolp velik 80 metrov. Postavili so ga leta 2014 in je del parka, ki se imenuje Park Eifflovega stolpa. Pogosto ga fotografirajo kot ozadje ob ognjemetih.