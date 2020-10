Egipčan je najstarejši nogometaš

Ne bo se še upokojil

Pri 75 si je uresničil sanje.

Želi si odigrati čim več tekem.

Za uresničitev sanj ni nikoli prepozno, vsaj poskusiti moraš, dokazujeiz Kaira, ki je pri zrelih 75 letih zakorakal na novo karierno pot. In to takšno, ki zahteva tudi posebno telesno pripravljenost, postal je namreč profesionalni igralec nogometa!Prislužil si je tudi poklon Guinnessovih ocenjevalcev, ki so Ezeldina, sicer očeta štirih otrok in dedka šestih vnukov, vpisali v znamenito knjigo kot najstarejšega nogometaša. Egipčan na zelenicah ni novinec, ljubiteljsko je brcal žogo vso mladost, a da bi se včlanil v klub in tekmoval v ligi, preprosto ni bilo prave priložnosti. Vse do zdaj.Oblekel je dres kluba 6. oktober, ki tekmuje v tretji egiptovski ligi, in naznanil dve tekmi, kar je po Guinnessu merilo za naziv profesionalca, sam pa je napeto dogajanje popestril tudi z golom – kar mu je prineslo še en rekord, saj je najstarejši nogometaš z zadetkom na tekmi! Njegov klub je sicer prvo tekmo izgubil, a Ezeldin zdaj bolj kot kadar koli dobro ve, da je najpomembneje sodelovati. Drugo tekmo so odpovedali zaradi višje sile, imenovane covid-19, a to možakarju ni onemogočilo vpisa v knjigo, saj je bil več kot pripravljen na spopad. In še vedno ne bo odnehal, poudarja, kajti želi si odigrati čim več tekem, da bi prihodnje tekmece postavil pred čim večji izziv.Ezeldin je tako s prestola odstavil leto mlajšegaki se je izkazal v vlogi vratarja: aprila lani je pri 73 letih nastopil na tekmi izraelskega kluba Maccabi Ironi.