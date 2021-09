Edini preživeli ugrabljen?!

Samo Eitan ni umrl. FOTO: Alpine Rescue Service/Reuters

Konec maja je njegovo mlado življenje usodno zapečatila tragedija, ko je v nesreči nihalne žičnice ob italijanskem jezeru Maggiore izgubil starše, očetain mamo, mlajšega bratapa še prababico in pradedka. V kabini, ki se je zaradi strgane vlečne jeklenice tik pred prihodom na postajo na gori Motarrone zapeljala vzvratno, potem pa zgrmela 20 metrov v globino, je umrlo skupno 14 ljudi,je edini preživel.A medtem ko se šestletnik med dolgim okrevanjem in celjenjem ran le stežka spopada z usodo, ki mu je vzela vse najbližje, se je znašel še sredi srdite bitke za skrbništvo. Kot kaže, je morda celo žrtev ugrabitve, saj se njegovi svojci v Italiji in Izraelu ne morejo zediniti, kje bo odslej Eitanov novi dom.Potem ko so ga izpustili iz torinske bolnišnice, je začasno skrbništvo prevzela, njegova teta, očetova sestra, ki živi blizu Pavie na severu Italije. A sorodniki po materini strani so skočili na noge in naznanili, da šestletnik spada v Izrael, saj da je dečkova družina pred nesrečo načrtovala selitev v Tel Aviv. Tako zatrjuje Eitanova teta, ki vztraja, da šestletnik spada k njim, z vsemi sredstvi se bodo borili, da bo pri njih tudi ostal., oče Eitanove pokojne matere, se je pred časom začasno preselil v Italijo, da bi vnuku pomagal pri okrevanju, a sta pred dnevi preprosto izginila.Deček je z dedkom z zasebnim letalom odletel v Izrael, kar so potrdile tudi tamkajšnje diplomatske službe. Eitanova italijanska skrbnica je nemudoma obvestila policijo in prijavila ugrabitev, a dečkovi izraelski sorodniki so nemudoma odvrnili: »Eitana nismo ugrabili, ampak smo ga pripeljali domov.«Italijansko tožilstvo se je poglobilo v pretresljivo zgodbo, dečkova teta Aja pa obžaluje, da je moral nečak po majski doživeti še eno tragedijo.