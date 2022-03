Eden najboljših ostrostrelcev na svetu svari Ruse: Ne veste, kaj vas bo doletelo

Kanadski ostrostrelec se je odzval na poziv ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in se pridružil boju proti ruskim napadalcem. 40-letni Wali, čigar pravo ime ni znano, je svoje ostrostrelske sposobnosti izpopolnjeval med 12-letno kariero v kanadski vojski, po poročanju kanadskega časopisa The Globe & Mail pa naj bi bil prav on tisti, ki je leta 2017 podrl svetovni rekord za najdaljši dokumentirani ostrostrelski zadetek, ki je ubil pripadnika Islamske države.

V nedavnem telefonskem intervjuju za Daily Mail je povedal: »Ni mi všeč ideja, da bi koga ustrelil. Ko pa pride čas, da pritisnem sprožilec, ne bom okleval. Če si Putin resnično želi Kijeva, bo moral plačati visoko ceno. Rusov tukaj nihče noče in vsi se bodo upirali. Škoda, ki jim jo lahko naredimo, bo nora. Izgubili bodo toliko življenj, da bo to še en Stalingrad.« Britanski časnik je še razkril, da se ostrostrelec nahaja na neznani lokaciji na obrobju Kijeva, pripravljen s puško z naboji .338 Lapua Magnum.

Wali nadalje opozarja: »To je ogromno, pozidano mesto, ne neka vas. Če gledam s tega mesta, kjer sem zdaj, lahko vidim toliko struktur in zgradb, iz katerih lahko streljam, toliko krajev za skrivanje orožja in izstrelitev zasede. Ne bodo vedeli, kaj jih je doletelo. Za vse bo bolje, če se odločijo, da ne bodo napadali.«