Eden najbogatejših Zemljanov julija leti v vesolje (VIDEO)

Eden najbogatejših Zemljanov, ustanovitelj Amazona,, napoveduje, da bo prihodnji mesec poletel v vesolje. To se bo zgodilo, ko bo njegova družba Blue Origin začela prvo misijo prevoza potnikov v Zemljino orbito.Sedeminpetdesetletni milijarder, ki bo potoval v družbi brata, je to objavil na družabnem omrežju, in kot poroča Bloomberg, se bo potovanje v vesolje, ki je načrtovano za 20. julij, odvilo približno dva tedna po tem, ko bo Bezos odstopil z mesta izvršnega direktorja Amazona.»Od petega leta sem sanjal o potovanju v vesolje. In 20. julija bom odšel na potovanje z bratom. Največja avantura z mojim najboljšim prijateljem,« je na instagramu sporočil Bezos.