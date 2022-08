Eden najbogatejših Zemljanov svari: Čaka nas zelo boleče zgodovinsko obdobje

Ustanovitelj kitajskega telekomunikacijskega giganta Huawei in njegov izvršni direktor Ren Džengfej je v razkritem e-poštnem sporočilu, namenjenem samo osebju podjetja, opozoril, da v treh do petih letih ne bo »na svetu niti ene svetle točke« in da nas čaka »zelo boleče zgodovinsko obdobje«, v katerem bo svetovno gospodarstvo nazadovalo. V naslednjem desetletju se bodo namreč svetovne gospodarske razmere še naprej slabšale zaradi rusko-ukrajinske vojne in zaradi nenehnih učinkov pandemije covida 19, pravi Ren. Zaradi posledic tega se bo moral Huawei – tretji največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu – po njegovih besedah boriti za golo preživetje in pozabiti na »slepo širitev«. »Včasih smo sprejeli ideal globalizacije in si prizadevali služiti vsemu človeštvu. Zdaj pa nimamo vzvišenih idealov. Moramo se soočiti z realnostjo, se prilagoditi /.../ in preučiti, kje lahko zaslužimo denar ter katera mesta in segmente je treba opustiti. Krizo bo občutil ves svet,« je še zapisal.

Renova svarila prihajajo sredi brutalnega leta za njegovo podjetje in državo. Po izračunih Reutersa je v prvi polovici letošnjega leta Huaweijev dobiček upadel za 52 odstotkov, na dve milijardi dolarjev. Podjetje se spopada s številnimi preglavicami, vključno s stalnim upadom v potrošniškem poslovanju, skupaj s šibkim kitajskim gospodarstvom, poglabljajočo se nepremičninsko krizo in z dolgotrajnimi posledicami pandemije, ki jih je še dodatno poslabšalo striktno vladno prizadevanje za »zero covid« (ničelna toleranca do covida).

Tudi druga kitajska podjetja se soočajo s podobno težko potjo, piše Fortune. Peking je v veliki meri opustil svoj prejšnji cilj gospodarske rasti v višini 5,5 odstotka, pri čemer je na zadnji seji svojega politbiroja – najvišjega vladnega organa odločanja – izjavil, da želi doseči »najboljši izid«. Mednarodni denarni sklad je pred kratkim znižal rast Kitajske za leto 2022 na 3,3 odstotka – najnižjo raven v štirih desetletjih.