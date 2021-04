Džihadistka poleg sebe razstrelila še hčerkico

Domnevna tuja džihadistka, ki je imela na sebi samomorilski jopič, je razstrelila sebe in svojo hčer v goratem predelu Tunizije, potem ko so se varnostni organi približali znanemu zatočišču za islamske skrajneže in ubili njenega moža. Hči je bila takoj mrtva, še ena deklica pa je bila huje ranjena. V operaciji varnostnih sil je bil ubit eden vidnejših članov prepovedane skupine Jund Al Kalifa, povezane z Islamsko državo. Skupina je v zadnjih letih v Tuniziji izvedla več napadov.



Po revoluciji leta 2011 je bila Tunizija prizorišče več džihadističnih napadov, v katerih so poleg varnostnih sil in civilistov umirali tudi turisti. Vse od smrtonosnega napada na avtobus s predsedniško gardo leta 2015 v državi veljajo izredne razmere, ki jih podaljšujejo vsake pol leta.



Prav tako leta 2015 so v letovišču v mestu Sousse napadalci streljali na turiste na plaži in v hotelu ter jih ubili 38, od tega 30 Britancev.

