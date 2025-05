Dvotonska žival odtavala iz morja in presenetila meščane

V torek se je po ulicah južnoafriškega obmorskega mesta Gordon's Bay, ki ima nekaj manj kot 17.000 prebivalcev in je del Cape Towna, sprehodil južnomorski slon, ki je očitno nekje narobe zavil. S sprehodom po stanovanjskem naselju je številnim prebivalcem popestril dan, ljudje so prihajali iz hiš in si ogledovali ter tudi snemali redkega obiskovalca. Ta je mimogrede še malce zadremal ob kakšni ograji, kjer so ga pred nevarnostjo prometa varovali s policijskim avtomobilom.

Strokovnjake je zaskrbelo, da je zataval predaleč od oceana.

Policija in varnostne službe so poskušale potep velikega sesalca ustaviti s parkiranimi avtomobili, s katerimi so ga obkolili, a ta velika žival, ki spada med zveri, je svojo ogromno glavo naslonila na pokrov enega od avtomobilov, napol preplezala drugega, zdrsnila z njega, prečkala cesto in odtacala naprej po pločniku.

Potem se je ustavil ob nakupovalnem središču. Predstavniki skupine za zaščito živali so ocenili, da je Gordon's Bay obiskal mlad samec, ki je tehtal približno dve toni, južnomorski sloni pa lahko zrastejo tudi dvakrat toliko. Strokovnjake je zaskrbelo, da je zataval predaleč od oceana, da bi sam našel pot nazaj, in bi lahko postal izčrpan in dehidriran, zato so organizirali reševalno akcijo.

Skupina strokovnjakov iz marine, ki se spozna na morske prostoživeče živali, in mestni veterinar so žival najprej pomirili, potem pa jim jo je uspelo spraviti v ponjavo in na prikolico za prevoz živali, da so jo odpeljali na plažo, kjer se je lahko sam odpravil v svoj naravni habitat, morje. Nastalo je seveda ogromno posnetkov, nekateri so objavljeni tudi na spletu in pričajo o njegovem potepu po mestu in uspešni selitvi nazaj v morje.