Dvojčka severnega medveda navdušila

Prihodnji tedni bodo ključni za njuno zdravje in razvoj, zato bodo mamici povsem prepustili skrb za mladička, ki sta na svet prijokala pred tednom dni. Severna medvedka Sizzel je v nemškem živalskem vrtu Rostock skotila dvojčka, ki ju zdaj neguje v posebnem, ločenem predelku, kamor smejo samo nadzorne videokamere.

Mamica bo kmalu stara sedem let.

Spol naraščaja še ni znan, oskrbniki pa ocenjujejo, da tehtata od 450 do 850 gramov; do 500 kilogramov, kolikor lahko doseže teža odraslega medveda, je še dolga pot, zato morajo mladičkoma in mamici zagotoviti popoln mir pred radovednimi obiskovalci, poudarjajo. Mladička sta prišla na svet povsem gola, zato ju mamica pestuje, da jima zagotovi toploto, na noge pa se bosta postavila šele okoli drugega meseca. Po posnetkih s kamere sodeč se je mamica do zdaj odlično izkazala, mladička pa večidel dneva prespita.

Polarni medvedje živijo v živalskem vrtu ob obali Baltskega morja že od leta 1956, od leta 2018 pa živijo v posebnem oddelku Polarium, kjer je poustvarjeno mrzlo podnebje. V Rostocku se je skotilo že 35 mladičkov severnega medveda, ki spada med ogrožene živali, živalski vrt pa se uvršča med pomembne in uspešne vzrejne centre. Cenjen je tudi zaradi odličnih bivanjskih razmer za varovance, ki jih je okoli 4500, redno pa organizira izobraževalne programe. Tudi Sizzel se je skotila v Rostocku, skupaj z bratom dvojčkom Todzom, decembra bosta dopolnila sedem let.