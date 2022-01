Dvojčka, rojena v različnih letih

V bolnišnici Natividad Medical Center v Kaliforniji so vstop v novo leto proslavili s prav posebnim dogodkom: na svet sta prijokala Alfredo Antonio Trujillo in Aylin Yolanda Trujillo, dvojčka, ki pa sta se rodila vsak na svoj datum. Ne le vsak na svoj dan in mesec, celo vsak v svojem letu!

Možnosti ena proti dvema milijonoma

Deček ima na rojstnem listu letnico 2021, deklica, ki pa se ji nikakor ni mudilo na svet, saj je prišla 15 minut pozneje, pa 2022. Točneje, Alfredo Antonio se je rodil 31. decembra 2021 ob 23.45, Aylin Yolanda pa natanko ob polnoči, torej 1. januarja 2022.

Bratec in sestrica sta že v objemu družine. FOTOGRAFIJI: Natividad Medical Center/Via Reuters

»To je bil zanesljivo eden najbolj nepozabnih porodov v moji karieri,« je povedala zdravnica dr.v kalifornijski bolnišnici in ponosno dodala, da ji je bilo v zadovoljstvo sodelovati pri tako čudežnem porodu, ki je nedvomno napovedal zanimivo leto. Z njo se strinja tudi mamica, ki sta jo različna datuma in celo letnici rojstev otrok seveda nadvse presenetila, sicer pa je možnosti, da se kaj takšnega zgodi, le ena proti dvema milijonoma.

Dvojčka si bosta lahko vsako leto omislila vsak svojo rojstnodnevno zabavo kakor njuni trije starejši sorojenci, tako da je bojazen, da bi se bratec in sestrica prerekala zaradi skupnega praznovanja, zdaj odpravljena. V ZDA se sicer vsako leto rodi 200.000 dvojčkov, Alfredo Antonio, ki je tehtal 2,7 kilograma, in le malce lažja, 2,6 kilograma težka Aylin Yolanda, ki je sicer tudi prvi dojenček, rojen v letu 2022 v Salinasu, pa sta navdušila že s samim prihodom na svet.

15 minut pozneje, v novem letu, se je rodila deklica.

Tako mamica kot otroka se po pričakovanjih počutijo odlično, ne nazadnje sta tudi nosečnost in porod potekala brez zapletov. Številna družina je že na kupu: dvojčka so z mamico kmalu odpustili iz bolnišnice in sta že v objemu starejših sestric, brata in očeta.