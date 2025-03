Zajokali boste: dveletni otrok na poroki do konca ganil očeta, to mu je povedal (VIDEO)

Vsaka poroka prinaša ganljive trenutke. Zelo veliko jih je prinesla tudi tista, na kateri sta se poročila Alex Gilliead in Megan Emily Gilliead. Na TikTok profilu double_barrelfilms so objavili video z njune poroke, ki je postal viralen. Kot lahko vidimo v njem, so na poroki predvajali zvočni posnetek, na katerem sta spregovorila nevesta Megan in dveletni sin Gabriel. Alex za ta posnetek ni vedel in kot je videti, se ga je še kako dotaknil.

»Živjo očka. Ali lahko Gabriel rače 'živjo očka',« v zvočnem posnetku najprej reče Megan, nakar nadobudni malček tudi sam pozdravi očeta z besedama »živjo očka«. »Danes je dan, ko mamica postane Megan Emily Gillead, ali lahko Gabriel reče Gillead,« v zvočnem posnetku nato nadaljuje nevesta. Sin nato poizkuša izgovoriti ta priimek, a mu ne uspe najbolje, kar nasmeji prisotne na poroki. Nato poizkuša še izgovoriti besede »rad te imam«. Za tem prikoraka do očeta, ki ob vsem tem ni mogel zadrževati solz.

»Glasovni posnetek ga je spravil v solze. Najin sin nama je vse, zato sem vedela, da bo nekaj posebnega,« je za spletno stran People po poroki povedala Megan. »Videti tisti prvi del, kjer skoraj joka in se smeji, ko sliši najine glasove, je tako prisrčno,« je še dejala Meghan.