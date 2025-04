Dve ženski iz cerkve ukradli denar, ki so ga verniki zbirali za hudo bolnega Marka (FOTO)

V srbski pravoslavni cerkvi v Münchnu se je zgodil incident, ki je globoko pretresel vernike in širšo javnost. Kot poroča Kurir, sta dve ženski iz cerkve ukradli denar, ki so ga verniki zbirali za zdravljenje hudo bolnega Marka Sekulića.

Po poročanju lokalnih medijev, ki jih povzema omenjeni portal, sta za zdaj neidentificirani ženski osebi, ujeti na varnostnih kamerah, vstopili v cerkev ter se napotili proti škatli z donacijami. Brez vsakršnega odlašanja sta iz nje pobrali ves denar, pri tem večkrat pogledali okoli sebe, da preverita, ali ju kdo opazuje, nato pa s polnimi žepi zapustili prostor.

Marko potrebuje presaditev ledvice

Zbrana sredstva so bila namenjena 46-letnemu Marku Sekuliću iz Užic, ki že od leta 2017 trpi za kronično ledvično boleznijo. Edina možnost za njegovo ozdravitev je presaditev ledvice na specializirani kliniki v Belorusiji. Ta zahtevni medicinski poseg pa predstavlja velik finančni zalogaj za njegovo družino, ki sama ne zmore zbrati potrebnega denarja.

Verniki iz Münchna in širše srbske skupnosti so v znak solidarnosti organizirali zbiranje sredstev v cerkvi, njihova nesebična pomoč pa je bila očitno zaman. Dogodek je sprožil val ogorčenja na družbenih omrežjih. Ljudje, ki so sicer trdno odločeni, da bodo Marku še naprej pomagali, se sprašujejo, kakšen človek bi storil kaj takšnega. »Podlost brez primere,« se jezi eden od komentatorjev.