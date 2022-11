Dvakrat zapovrstjo z dobitnim loterijskim lističem

Da bo sploh kdaj zadela na loteriji, se ji je zdelo nemogoče, da pa bo zadela kar dvakrat v nekaj dneh, si seveda ni predstavljala niti v sanjah. A točno to se je zgodilo srečnici iz ameriške zvezne države Delaware.

V Delawaru so kar dva dobitka zapovrstjo podelili isti srečnici. FOTO: Leo Ang, Getty Images

Upokojenka si je jesen življenja občutno polepšala konec minulega meseca, ko je na bencinski črpalki kupila dve srečki. Šele po dobrem tednu je sklenila spraskati polja in ob pogledu na tri enake simbole je seveda onemela! Ti so ji prinesli kar 100 tisočakov, po katere se je srečnica, ki želi ostati anonimna, odpravila na sedež loterije v Dover, družbo pa ji je delala najboljša prijateljica. Z malce zapravljanja sta proslavili jackpot, bolj za šalo kakor zares pa sta si privoščili še tri srečke: 70-letnica kar ni mogla verjeti svojim očem, ko je na eni od njih znova spraskala tri enake simbole! Ti so ji tokrat prinesli kar 300 tisočakov, po katere se je takoj vrnila na sedež loterije, ves znesek pa bo vložila v pokojninski sklad, je naznanila. In dodala, da bo loterijske lističe kupovala še naprej!

1,9 milijarde je nazadnje ponujal Powerball.

Verjetno je tudi upokojenko iz Delawara zajela loterijska mrzlica ob žrebanju rekordnega zneska v zgodovini lota: Powerball je namreč snubil s kar 1,9 milijarde dolarjev (približno enako evrov), zaradi izjemnega števila vplačil in posledično zahtevnejših varnostnih protokolov pa so žrebanje, napovedano za ponedeljek zvečer po času v floridskem Tallahasseeju, preložili za nedoločen čas. Žrebanja so sicer trikrat na teden, in sicer ob ponedeljkih, sredah in sobotah, na zadnjem pa dobitnika jackpota ni bilo. Zamudo naj bi povzročili zapleti pri zbiranju podatkov o prodanih srečkah na eni od kalifornijskih loterij, težave pa naj bi imeli tudi v nekaterih drugih zveznih državah.

Zadnjega velikega zmagovalca Powerballa so v ZDA dobili 3. avgusta, ko je neki srečnež v Pensilvaniji prejel približno 207 milijonov. Prejšnji rekordni znesek so dosegli leta 2016, ko so si trije razdelili 1,59 milijarde dolarjev.